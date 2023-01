iOS 16.3 è ufficiale: tutte le novità di Apple per gli iPhone

Ottime notizie per i possessori di iPhone, che possono procedere all'installazione di un nuovo importante aggiornamento. Nelle scorse ore, infatti, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 16.3, il terzo importante aggiornamento del sistema operativo iOS 16 ufficializzato a settembre 2022.

iOS 16.3 arriva oltre un mese dopo il lancio di iOS 16.2, un aggiornamento che ha aggiunto l'app Freeform, Apple Music Sing, Advanced Data Protection e altro ancora. Come riportato anche da MacRumors, iOS 16‌‌.3 può essere scaricato tramite OTA (Over the Air) sugli iPhone e iPad idonei recandosi su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento software. Apple ha anche rilasciato iOS 15.7.3 per gli utenti iPhone che dispongono di dispositivi meno recenti (con iOS 15, ndr): l'aggiornamento introduce alcuni miglioramenti in termini di sicurezza.

Tornando invece a iOS 16.3, il nuovo aggiornamento della Mela introduce le chiavi di sicurezza fisiche certificate per l'ID Apple, consentendo l'autenticazione fisica a due fattori che sostituisce l'autenticazione digitale a due fattori utilizzata per gli accessi ‌Apple ID‌. In questo modo gli utenti possono rafforzare la sicurezza del proprio account, richiedendo una chiave di sicurezza fisica come parte del processo di accesso con autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi.

Inoltre viene menzionato un nuovo sfondo Unity, insieme al supporto per HomePod di seconda generazione.

Il colosso di Cupertino ha inoltre ottimizzato Emergency SOS per prevenire le chiamate di emergenza involontarie. Gli utenti possono comunque attivare SOS di emergenza tenendo premuto il pulsante laterale con il pulsante del volume su o giù, ma non verrà effettuata una chiamata finché i pulsanti non verranno rilasciati.

Come ogni aggiornamento che si rispetti, anche in questo caso troviamo una serie di correzioni di bug, a cominciare dalla risoluzione di un problema che potrebbe causare la visualizzazione temporanea di linee orizzontali sull'iPhone 14 Pro Max.

Viene anche risolto un problema che poteva far apparire nero lo sfondo nella schermata di blocco, assieme ad un'altra problematica per cui il widget Home Lock Screen non visualizza accuratamente lo stato dell'app Home.