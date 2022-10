iOS 16.1 sta per arrivare: tutte le novità introdotte da Apple

Tra poche settimane Apple rilascerà iOS 16.1 per tutti gli iPhone compatibili. Si tratta del primo importante aggiornamento del sistema operativo iOS 16 da un mese a questa parte, ovvero da quando è stata rilasciata la nuova versione del sistema operativo della Mela.

Con iOS 16.1 la società del CEO Tim Cook sta introducendo diverse nuove modifiche, funzionalità e correzioni di bug agli iPhone. Il sito MacRumors, sempre molto attento alle vicende di casa Apple, ha voluto mettere in evidenza alcuni aspetti principali dell’imminente aggiornamento iOS 16.1, che attualmente si trova in fase di beta test con sviluppatori e beta tester pubblici.

Live Activities

Con iOS 16.1 Apple sta abilitando le Live Activities sulla schermata di blocco ‌di iOS 16‌ e sulla Dynamic Island sull’iPhone 14 Pro. Le attività in tempo reale sono un nuovo tipo di notifica interattiva in grado di visualizzare in maniera dinamica le informazioni in tempo reale dalle app, senza dover aprire direttamente le applicazioni stesse.

Uber, ad esempio, può far comparire una notifica delle Live Activities sulla schermata di blocco di iOS 16 in modo da poter mostrare l’ora stimata di arrivo di un’auto. Anche le app dedicate allo sport potranno utilizzare le Live Activities per mostrare i punteggi delle partite in tempo reale.

Sugli ultimi modelli ‌iPhone 14 Pro‌ le Live Activities sono integrate anche nella ‌Dynamic Island‌, che consente agli utenti di vedere informazioni in tempo reale dalle app mentre si utilizza il telefono. Le Live Activities vengono inoltre visualizzate sulla schermata di blocco in modalità Always-On.

Indicatore della batteria riprogettato

Durante la scorsa estate Apple ha aggiunto un indicatore della percentuale della batteria alla barra di stato degli iPhone equipaggiati con un notch. La versione iniziale dell’indicatore includeva un’icona della batteria che rimaneva piena, indipendentemente dalla carica effettiva dell’‌iPhone‌.

Con il nuovo aggiornamento iOS 16.1 la Mela sta modificando il comportamento dell’icona della batteria, in modo tale che chiarisca con precisione il livello di carica dell’iPhone quando viene mostrata la percentuale. iOS 16.1 espande inoltre l’indicatore della batteria a più dispositivi, inclusi iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.

Apple Fitness+ solo con l’iPhone

A partire da iOS 16.1, gli utenti di ‌iPhone‌ potranno abbonarsi e utilizzare Apple Fitness+ senza bisogno di un Apple Watch. Fitness+ è un interessante abbonamento di Apple che fornisce un ampio catalogo di video e programmi di allenamento con diversi trainer. Al momento del lancio era necessario un Apple Watch per utilizzare Fitness+ e per visualizzare i dati in tempo reale sullo schermo: con il nuovo aggiornamento non serve più.

Opzione di ricarica Clean Energy

iOS 16.1 introdurrà anche una nuova opzione di ricarica Clean Energy che carica l’iPhone con l’elettricità a basse emissioni di carbonio: l’obiettivo è quello di fornire un metodo di ricarica più ecologico.

Infine, dato che iOS 16.1 è il primo importante aggiornamento di ‌iOS 16‌ nell’aggiornamento sono incluse anche diverse modifiche minori ma comunque degne di nota, oltre alle correzioni di bug. Ad esempio, la sezione Sfondo è stata ridisegnata all’interno delle Impostazioni ed è stato anche risolto il bug che causava una richiesta continua di autorizzazioni per effettuare il copia e incolla. Con iOS 16.1 vengono inoltre incluse le basi per lo standard di smart home, Matter, e per Emergency SOS via Satellite.

