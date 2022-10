iOS 16.0.3, Apple rilascia il nuovo aggiornamento: corretti molti bug

Apple ha rilasciato nelle scorse ore iOS 16.0.3, un aggiornamento che arriva giusto qualche settimana dopo il lancio di iOS 16 e va a correggere alcuni bug segnalati dagli utenti. L’aggiornamento di iOS 16.0.3 segue iOS 16.0.2, rilasciato anche in quel caso da Apple per risolvere una serie di bug riguardanti i modelli di iPhone 14.

L’aggiornamento di iOS 16.0.3 può essere scaricato tramite OTA sugli iPhone idonei semplicemente recandosi su Impostazioni, poi su Generali e infine cliccando su Aggiornamento software. Secondo le note di rilascio di Apple, l’aggiornamento iOS 16.0.3 risolve una serie di bug che gli utenti di iPhone hanno riscontrato nel corso delle ultime settimane.

Ad esempio, il nuovo update dovrebbe risolvere la problematica che causava ritardi o addirittura mancate consegne delle chiamate in arrivo e delle notifiche delle app, sia su iPhone 14 Pro che su iPhone 14 Pro Max. Inoltre, gli utenti avevano segnalato un volume del microfono troppo basso durante le telefonate CarPlay sui modelli iPhone 14; l’aggiornamento dovrebbe risolverlo, assieme alla troppa lentezza della fotocamera all’avvio o nel passaggio da una modalità all’altra su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Il bug di CarPlay ha causato agli utenti di iPhone 14 Pro e Pro Max dei livelli di volume troppo bassi quando tentavano di effettuare una telefonata in vivavoce in un veicolo. Il problema faceva sì che la persona che effettuava la chiamata apparisse troppo lontana: per questo diventava davvero difficile riuscirla a sentire.

Il problema con la fotocamera riguardava ritardi fino a quattro o cinque secondi prima che l’app Fotocamera iniziasse a funzionare (specialmente dopo l’avvio).

Si è verificato anche un problema di sfarfallio persistente del display: alcuni possessori di ‌iPhone‌ che hanno eseguito l’aggiornamento a ‌iOS 16‌ vedono lo sfarfallio nei punti scuri del display quando l’‌iPhone‌ è a bassa luminosità, ma non è chiaro se il problema sia stato risolto in questo aggiornamento.

iOS 16.0.3 sarà probabilmente seguito da iOS 16.1, che sarà rilasciato insieme a iPadOS 16.1.

Fonte MacRumors