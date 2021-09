iOS 15, è il grande giorno: Apple svela le ultime novità

Oggi è il grande giorno di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15, con l’avvio della distribuzione dei nuovi sistemi operativi in Italia che dovrebbe partire intorno alle 19. Il consiglio, come sempre, è quello di effettuare un backup dei dati prima di procedere all’aggiornamento (su iCloud o PC tramite iTunes) e di effettuare l’installazione con l’iPhone collegato alla rete elettrica, dato che Apple non consente di installare le nuove versioni con una ricarica inferiore al 50%.

Detto ciò, in attesa del lancio di stasera possiamo parlare delle ultime novità descritte da Apple, che ha appena aggiornato la sua pagina delle funzionalità di iOS 15 introducendo informazioni aggiuntive sull’aggiornamento del software.

Oltre a rivelare che il supporto di rete Dov’è per AirPods Pro e AirPods Max è stato posticipato ad autunno inoltrato, Apple ha affermato che iOS 15 consente agli utenti di passare facilmente da un numero di telefono all’altro nel mezzo di una conversazione iMessage su un iPhone con Dual SIM supporto: tra questi ci sono iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e le versioni successive.

Inoltre è stato aggiunto il giapponese nell’elenco delle nuove lingue di controllo vocale; in più, ora compare anche Singapore tra i paesi con mappe della qualità dell’aria nell’app Meteo su iOS 15.

Per quanto riguarda l’app Mappe, Apple ha rimosso la dicitura dalla pagina delle funzionalità di iOS 15 dove veniva riportato che l’app sarebbe passata a una prospettiva a livello stradale 3D non appena ci si avvicinava ad uno svincolo “complesso”. Al momento non sappiamo se la funzione sia stata definitivamente abbandonata o meno.

iOS 15 è stato interessato da oltre tre mesi di beta test. L’aggiornamento del software è compatibile anche con gli iPhone che funzionano con iOS 14, compresi i dispositivi più datati come l’iPhone SE originale e l’iPhone 6s.

Fonte MacRumors