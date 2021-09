iOS 14.8 e iOS 15, la batteria “crolla” per colpa di Spotify

Sia iOS 14.8 che iOS 15 hanno causato un eccessivo consumo di batteria e una serie di problemi di surriscaldamento che hanno fatto arrabbiare non poco i possessori di iPhone.

In seguito alla valanga di segnalazioni e lamentele è stato finalmente possibile scoprire cosa comportava queste criticità. La “colpa” è tutta di Spotify, come confessato dalla stessa piattaforma di streaming musicale, che ha promesso di riuscire a trovare una soluzione a stretto giro.

In un lungo thread di supporto sul suo sito Web, iniziato già da qualche settimana, Spotify afferma di essere a conoscenza dei report sul consumo della batteria e di averli girati tutti al suo team tecnico di iOS. La piattaforma non fornisce delle tempistiche precise in merito all’arrivo della correzione, non specificando nemmeno se si tratterà di un aggiornamento dell’app o se verranno effettuati altri passaggi.

Gli utenti che segnalano il problema nel thread affermano che Spotify è elencato come un elevato consumatore della durata della batteria a causa dell’attività in background, senza un motivo chiaro. Sebbene la maggior parte dei rapporti provenga da utenti che hanno già provveduto ad installare iOS 14.8 e iOS 15, nel thread vengono fatte presenti situazioni simili anche su iPhone che funzionano con le versioni precedenti di iOS. Il consiglio che viene dato a tutti gli utenti è quello di procedere all’aggiornamento.

Sebbene Spotify sia ritenuto il principale responsabile dell’eccessivo “battery drain”, non è da escludere la presenza di un bug in iOS 15‌. Il nuovo aggiornamento è stato già interessato da problematiche di questo tipo: proprio nei giorni scorsi alcuni utenti hanno fatto presente l’impossibilità di utilizzo della funzionalità di sblocco dell’iPhone 13 tramite Apple Watch. Inoltre, sono stati segnalati problemi con Apple Music e anche altri bug, che Apple ha già promesso di correggere a breve.

Il gigante di Cupertino potrebbe avere in programma di rilasciare nei prossimi giorni l’aggiornamento iOS 15.0.1.

Fonte MacRumors