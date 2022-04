iOS 15.5 e iPadOS 15.5, Apple rilascia le prime beta: tutte le novità

Apple ha presentato ieri le prime versioni beta di iOS 15.5 e iPadOS 15.5, destinate agli sviluppatori, dopo tre settimane dal lancio di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. I nuovi aggiornamenti non sono ricchi di funzionalità come gli aggiornamenti precedenti, anche se introducono alcune piccole modifiche che vale la pena approfondire nel dettaglio.

In primo luogo compaiono riferimenti all’imminente app “Apple Classical”, che la società californiana sta sviluppando come integrazione ad Apple Music: questo aspetto suggerisce che l’app dedicata alla musica classica potrebbe essere lanciata molto presto. Nel codice dell’app Musica compaiono infatti “Apri in Apple Classical” e “Apri questo nella nuova app progettata per la musica classica”, pertanto l’attesa dovrebbe essere breve.

Apple ha acquisito il servizio di streaming di musica classica Primephonic nell’agosto 2021 e ha fatto sapere che avrebbe provveduto a realizzare una nuova esperienza di musica classica per “Apple Music”. La nuova app standalone combinerà l’interfaccia utente e le specializzazioni di Primephonic per la musica classica con ‌‌Apple Music‌‌ e funzionalità come Lossless e Spatial Audio.

Per quanto riguarda le altre modifiche, nella sezione Apple Pay Cash dell’app Wallet troviamo ora i pulsanti “Richiedi” e “Invia”, che consentono di semplificare la gestione dei contanti con l’applicazione.

Ci sono novità anche per Universal Control. Secondo le note di rilascio di macOS di Apple, infatti, la funzione non risulta compatibile con i dispositivi che eseguono macOS 12.3 o iPadOS 15.4: per questo motivo la Mela consiglia agli utenti di aggiornare i propri dispositivi ‌con le nuove versioni beta.

Un’altra interessante novità che emerge con gli ultimi aggiornamenti è il cambio di nome di “iTunes Pass” in Wallet, che diventerebbe “Apple Balance”. I riferimenti ad Apple Balance sono già stati svelati dal sito 9to5Mac e confermati successivamente da MacRumors.

Fonte MacRumors