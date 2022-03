iOS 15.4 fa consumare troppo la batteria: utenti arrabbiati con Apple

Nemmeno il tempo di ‘esultare’ per il rilascio ufficiale di iOS 15.4 che Apple deve già fare i conti con una serie di lamentele da parte degli utenti. Cosa sta succedendo? Andiamo per ordine.

All’inizio di questa settimana, la Mela ha rilasciato ufficialmente l’aggiornamento iOS 15.4, che porta con sé una serie di novità molto interessanti. La “chicca” consiste senza dubbio nella possibilità per gli utenti iPhone di sbloccare i propri telefoni utilizzando Face ID anche se indossano una mascherina sul viso, dato che la funzionalità va ora a riconoscere l’area intorno agli occhi.

Lo scorso anno Apple rilasciò un aggiornamento per permettere agli utenti iPhone che indossano una mascherina di utilizzare Face ID per sbloccare il proprio iPhone, ma solo indossando anche un Apple Watch sbloccato. Il nuovo aggiornamento è quindi molto importante perché non tutti possono permettersi di acquistare un Apple Watch.

Tuttavia, proprio nelle scorse ore molti utenti hanno segnalato un problema molto fastidioso. Stando a quanto riportato in un tweet del podcaster Alex Kretzschmar (@IronicBadger), iOS 15.4 causerebbe un consumo eccessivo della batteria. “Direi che la mia durata della batteria oggi è la metà di quella della scorsa settimana”, scrive il podcaster.

Ma Kretzschmar non è l’unico a riportare questa criticità. Anche Maxim Shishko (@lamaks_3) ha fatto sapere in un tweet che la durata della batteria su iOS 15.4 è “davvero pessima”, tanto da arrivare a consumare l’80% in sole 24 ore “utilizzando solo Safari, YouTube, Instagram, Uber”.

Va tuttavia ricordato che Apple ha già provveduto a far sapere in passato che ogni volta che viene eseguito un aggiornamento del sistema operativo potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che la batteria torni alla normalità. Durante questi aggiornamenti, infatti, vengono eseguite delle operazioni in background, come ad esempio la ricalibrazione della batteria, che potrebbe far sembrare che la batteria si stia scaricando rapidamente.

Ecco perché gli utenti che stanno riscontrando questa problematica non devono prendere decisioni affrettate: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di una situazione che tende a risolversi nel giro di pochi giorni. Chiaramente, se il problema dovesse persistere, sarà compito di Apple trovare una soluzione.

