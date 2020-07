iOS 14 presenta la nuova funzione selfie “Mirror Front Camera”

Ora che iOS 14, l’aggiornamento del sistema operativo Apple per iPhone, è stato presentato possiamo dare un’occhiata nel sito ufficiale a tutte le nuove funzionalità, come i widget della schermata iniziale, l’app Translate e le nuove funzioni della fotocamera. Tra le tante novità una in particolare ha attirato la nostra attenzione, un’impostazione della fotocamera chiamata Mirror Front Camera.

Cos’è Mirror Front Camera

Ormai sappiamo quanto sia importante la fotocamera di uno smartphone. Tutti i principali produttori di smartphone si stanno impegnando ad offrire sensori migliori che permettano di scattare fotografie sensazionali da condividere anche sui social. Anche quest’anno con iOS 14 la casa di Cupertino ha introdotto diverse novità nel comparto fotografico, tra cui la funzione Mirror Front Camera.

Mirror Front Camera si unisce alla funzione selfie al rallentatore “slofie” (slow motion selfie) di iPhone 11 per offrirci la possibilità di scattare selfie diversi. Va notato, però, che questa funzionalità di iOS 14 è già disponibile su Android da un po’ di tempo.

Quando questa funzione è attiva e accendi la fotocamera frontale hai la possibilità di scattare una foto che è un’immagine speculare. Alcune persone trovano questa funzione un po’ strana, perché la foto che scatti non corrisponde all’immagine che vedi nel mirino, quindi alcuni utenti potrebbero preferire la versione ”standard” dello scatto che gli è più familiare.

Come attivare la funzione Mirror Front Camera

Ora ti spiegheremo come attivare la funzione ”Mirror Front Camera”, così potrai essere pronto quando avrai anche tu iOS 14 sul tuo telefono. Con iOS 14 installato, questa nuova funzionalità della Fotocamera frontale a specchio è disabilitata per impostazione predefinita. Ecco, quindi, come attivarla: Impostazioni > Fotocamera > Composizione e attiva la funzione ”Fotocamera frontale a specchio” (o Mirror Front Camera).

A questo punto ritorna sull’app Fotocamera e passa a quella anteriore: così potrai scattarti un selfie con questa nuova funzione. Qui sopra puoi vedere un confronto affiancato di un selfie scattato regolarmente e uno scattato con la fotocamera frontale a specchio accesa. Se non ti trovi bene, puoi seguire le stesse istruzioni che ti abbiamo elencato sopra per spegnere la Mirror Front Camera e tornare alle impostazioni selfie predefinite.

Ricorda che iOS 14 per ora è disponibile solo come anteprima per gli sviluppatori, ciò significa che se vuoi provarlo ora dovrai registrarti per un account sviluppatore Apple che costa $99 all’anno. Consigliamo di consultare il sito ufficiale di Apple per leggere tutte le novità introdotte da iOS 14 e capire come creare un account sviluppatore.

Tuttavia, dopo aver installato la versione beta pensata per gli sviluppatori, tieni presente che il sistema potrebbe riscontrare dei bug o degli errori. Se non sei molto pratico ti consigliamo di aspettare la beta pubblica che arriverà verso fine Luglio o, meglio ancora, la versione finale in autunno.