iOS 14 e iPadOS 14, in distribuzione la prima beta pubblica: tutte le novità di Apple

La prima beta pubblica di iOS 14 e iPadOS 14 è ora disponibile per il download. Apple ha presentato le nuove versioni del software meno di un mese dopo aver distribuito un paio di versioni beta per sviluppatori.

La prima beta pubblica di iOS 14 e iPadOS 14 ci offre una panoramica di tutte le nuove funzionalità che verranno lanciate su iPhone, iPod touch e iPad entro la fine dell’anno. La nuova versione di iOS è ovviamente compatibile con i modelli di iPhone e iPod touch che avevano già la compatibilità con iOS 13 (e lo stesso vale per gli iPad che funzionano già con iPadOS 13, ndr).

Per iniziare a utilizzare la beta pubblica di iOS 14 o iPadOS 14 è necessario registrarsi al programma software beta di Apple con il proprio ID Apple. Sul sito web del colosso di Cupertino è disponibile una sezione FAQ con le risposte a tutte le domande relative al Programma Beta. Si consiglia di scaricare la versione beta su un dispositivo secondario, in quanto potrebbero verificarsi alcuni problemi o bug. Inoltre, è necessario eseguire il backup dei dati prima di iniziare il processo di download su iPhone, iPod touch o iPad.

Se si riscontrano problemi dopo l’installazione della beta pubblica, è possibile tornare alla versione stabile seguendo la procedura di annullamento dell’iscrizione al programma.

Una delle principali modifiche che si notano con la prima beta pubblica di iOS 14 è l’interfaccia riprogettata con l’app Libreria per raggruppare più applicazioni su una sola schermata. Inoltre, viene introdotto il supporto per l’aggiunta di widget alle pagine della schermata principale che Apple ha presentato al momento del rilascio di iOS 14 il mese scorso.

Oltre alle modifiche alla schermata principale, la nuova versione di iOS introduce un Siri aggiornato che ha debuttato con un nuovissimo design compatto. Inoltre, è confermato il supporto Picture-in-Picture (PiP) e l’aggiornamento dell”app Messaggi con un’esperienza avanzata per i messaggi di gruppo.

L’aggiornamento iOS 14 porta anche nuove versioni di Apple Maps e Safari, oltre a delle funzionalità di privacy avanzate, tra cui la trasparenza per le app che utilizzano microfono e fotocamera e accedono agli Appunti.

Per gli utenti iPad, la prima beta pubblica di iPadOS 14 offre barre laterali e barre degli strumenti per le app, nuove funzionalità di Apple Pencil e supporto di ARKit 4 per un miglioramento dell’esperienza di realtà aumentata (AR).

