iOS 14 e iPadOS 14: ora si può selezionare browser predefinito e app di posta

È finalmente arrivato il momento in cui possiamo scoprire che le diverse voci che sono stata in circolazione per mesi sono vere. Durante il WWDC 2020 Apple ha ufficializzato il nuovo sistema operativo iOS 14 e iPadOS 14 presentando al pubblico moltissime novità. L’evento che quest’anno si terrà solo in maniera virtuale a causa del coronavirus ha smentito voci in circolazione in questi giorni il fatto che il nuovo sistema operativo avrebbe cambiato nome in iPhone OS.

iOS 14 e iPadOS 14: app di posta elettronica e browser

Apple non ha specificato dettagliatamente questa modifica durante il suo keynote, ma una sezione della pagina di presentazione di iOS 14 nel sito ufficiale dice che “ora puoi impostare un browser Web predefinito e un’app di posta elettronica che si avvii quando fai clic su un link o vuoi comporre un nuovo messaggio di posta”. Gli sviluppatori dovranno ottimizzare le proprie app per supportare queste nuove funzionalità e i browser saranno comunque costretti a fare affidamento sul motore WebKit di Apple. Voci precedenti suggerivano che Apple potrebbe apportare un cambiamento simile anche per le app musicali, ma almeno per ora, questo non sta accadendo.

Ora sarai libero di abbandonare Safari e l’app di posta nativa e selezionare le alternative che preferisci per navigare e inviare mail. L’aggiornamento, infatti, consentirà ai proprietari di iPad e iPhone di selezionare app di posta elettronica come Gmail o Outlook per gestire i collegamenti di posta elettronica e altri Browser come Chrome, Firefox, Edge per gestire i collegamenti Web su iOS 14 e iPadOS 14.

Altre novità introdotte dal nuovo aggiornamento includono il posizionamento dei widget in qualsiasi punto della schermata principale per avere informazioni a colpo d’occhio. Questo sistema risulta perfetto per avere sempre sotto mano traccia dei tuoi spostamenti, delle attività, degli eventi del calendario o delle notizie.

Fonte gsmarena