iOS 14 ecco come potrebbero apparire i widgets nella schermata iniziale

Indiscrezioni in circolazione grazie al noto sito 9to5Mac affermano che Apple sta lavorando per fornire per la prima volta widgets aggiornati in tempo reale e personalizzabili sulla schermata principale di iPhone e iPad. Invece di widgets bloccati come su iPadOS 13, i nuovi widgets su iOS 14 possono essere spostati, proprio come qualsiasi icona di app. La funzionalità, però, è ancora in fase di implementazione e potrebbe quindi essere scartata da Apple.

iOS 14: nuovo concept per i widgets

Su questi basi Parker Ortolani ha pubblicato su Twitter immagini di un concept di come potrebbe essere la nuova schermata iniziale. Parker ha chiamato questo suo concept “SpringKit“: con questa nuova modalità gli sviluppatori possono creare tre diversi tipologie di visualizzazione della schermata principale per le loro applicazioni.

Un’icona fissa classica

Una nuova icona live che può mostrare dati o pulsanti

Un widget a grandezza naturale

Ad esempio, l’app Meteo integrata potrebbe fornire un’icona live leggermente più grande di una normale icona app che mostra la temperatura esterna e le condizioni meteorologiche in tempo reale (sole, pioggia, neve…). L’app Salute potrebbe anche offrire un widgets più grande che elenca le informazioni di quel giorno (passi fatti, attività fisica, calorie bruciate….). Questi widgets in iOS 14 sarebbero molto diversi dagli attuali widget in iPadOS 13, questo perchè i widgets iOS 14 possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente e si possono spostare liberamente nella schermata Home, proprio come le icone delle app. Queste non solo le uniche funzionalità che Apple introdurrà con il nuovo sistema operativo: anche l’app Dov’è sembra subirà diversi aggiornamenti.

La nuova funzione widgets, comunque, è in fase di sviluppo per iOS 14, quindi potrebbe essere ancora scartata o modificata dalla casa di Cupertino. L’aggiunta di widgets reali e personalizzabili dall’utente potrebbe piacere a molti. E tu, cosa ne pensi di questa nuova implementazione di Apple?