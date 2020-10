iOS 14 e l’aggiornamento “fantasma”. Arriva la notifica di un nuovo update, ma non c’è nulla

Aggiornare costantemente i dispositivi è diventata sempre più una prerogativa per le aziende principali. Gli utenti pongono una certa attenzione a questo aspetto, dato che la sicurezza del telefono è una delle caratteristiche più importanti per chi decide di acquistare un nuovo prodotto. Inoltre, i major update consentono di avere un prodotto con funzionalità via via sempre più innovative.

Tuttavia, può anche accadere qualche problema con gli aggiornamenti. Ad esempio, può succedere che arrivi la notifica di un update “inesistente”. Se siete utenti iOS e vi è accaduta questa cosa negli ultimi giorni, non preoccupatevi, non avete avuto le traveggole.

Tantissimi utenti iOS beta stanno infatti segnalando un fastidioso messaggio che fa appunto riferimento ad un presunto aggiornamento, che tuttavia è inesistente. Una situazione che era già accaduta in passato, e che ora si sta ripetendo di nuovo. Gli utenti con iOS 14 e iPadOS 14 beta installati su iPhone e iPad visualizzano messaggi che li informano della possibilità di eseguire l’aggiornamento all’ultima versione beta, ma si tratta appunto di un update “fantasma”.

“È ora disponibile un nuovo aggiornamento iOS. Aggiorna dalla versione beta di iOS 14”, si legge nel messaggio, che ha scatenato le proteste di moltissimi utenti su Twitter.

Il popup indica che è disponibile una nuova versione beta di iOS 14, ma non è disponibile. Come accennato in precedenza, non è la prima volta che gli utenti iOS si ritrovano a dover fare i conti con una problematica così curiosa: qualcosa di estremamente simile è accaduto anche durante il periodo beta di iOS 12, nel 2018. All’epoca, si scoprì che il messaggio sbagliato era stato causato da un bug nel sistema che calcola quando una build iOS sta per scadere. L’impressione degli esperti del settore è che possa trattarsi dello stesso bug, ma è meglio attendere chiarimenti ufficiali da parte di Apple.

Fonte 9to5Mac