iOS 14.7 è ufficiale: tutte le novità introdotte da Apple

Nella giornata di ieri Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14.7, il settimo importante aggiornamento di iOS 14. Questo nuovo update arriva due mesi dopo il lancio di iOS 14.6, un importante aggiornamento che ha aggiunto il supporto per la Apple Card Family, gli abbonamenti ai podcast e diverse altre funzionalità.

L’aggiornamento iOS 14.7 può essere scaricato gratuitamente e il software è disponibile per tutti i dispositivi idonei. Basta recarsi su Impostazioni, poi fare clic su Generali e infine su Aggiornamento software. Stando a quanto emerso nelle note di rilascio di Apple, con iOS 14.7 viene aggiunto il supporto per il MagSafe Battery Pack introdotto di recente dalla “Mela” e compatibile con iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max.

L’aggiornamento introduce anche una funzione della Apple Card‌ Family per combinare i limiti di credito e condividere un account in comproprietà con un altro utente ‌‌Apple Card‌. Con il nuovo update vengono inoltre introdotte nuove funzionalità per HomePod e per l’app Meteo: l’app Home, infati, aggiunge la possibilità di gestire i timer su ‌‌HomePod‌‌, mentre le informazioni sulla qualità dell’aria sono ora disponibili nelle app Meteo e Maps in diversi Paesi, tra cui Canada, Francia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna e Italia.

Come avviene con ogni importante aggiornamento, anche iOS 14.7 va a correggere una serie di bug. Prima di questo aggiornamento, infatti, gli utenti avevano segnalato l’assenza dell’opzione del menu Condividi playlist in Apple Music. Inoltre, con iOS 14.7 viene risolto il problema che portava all’interruzione improvvisa della riproduzione audio lossless di Dolby Atmos e ‌‌Apple Music‌‌.

Inoltre, come chiarito nelle note di rilascio, il messaggio di servizio della batteria che potrebbe essere scomparso dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11 è stato ripristinato.

iOS 14.7 potrebbe essere l’ultimo aggiornamento di iOS 14. Apple è ormai concentrata su iOS 15, parzialmente svelato durante il WWDC: sarà rilasciato entro questo autunno.

