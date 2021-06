iOS 14.6 fa crollare la durata della batteria: le proteste degli utenti

In molti non vedevano l’ora di poter installare iOS 14.6 sul proprio iPhone – rilasciato all’inizio della scorsa settimana, ndr – per poter cominciare a testare tutti gli ultimi miglioramenti, a cominciare da quelli riguardanti Apple Card e Podcast. Tuttavia, non sono pochi gli utenti che hanno cominciato a segnalare qualche fastidioso problema con la batteria proprio in seguito all’installazione del nuovo aggiornamento del sistema operativo.

Decine e decine di clienti scontenti (forse addirittura centinaia) si sono riversati sui vari social come Reddit e Twitter, ma anche sui forum come quello di MacRumors e sulle pagine Web di supporto della community. La motivazione era comune a tutti, ovvero un improvviso deterioramento della durata della batteria.

Sebbene il numero di “proteste” non sembra essere abbastanza grande da suggerire l’esistenza di un problema globale veramente diffuso (almeno non ancora), gli utenti si aspettano comunque che Apple fornisca qualche soluzione alla criticità.

Per il momento non si conoscono le cause di questo “bug”, che sta interessando iPhone anche molto diversi tra loro: le segnalazioni in merito al deterioramento della batteria dopo l’installazione di iOS 14.6 riguardano infatti sia la nuova serie di iPhone 12 presentata lo scorso ottobre che la serie di iPhone 7, molto più datata.

Il livello di consumo della batteria riscontrato dagli utenti che hanno notato il downgrade sembra differire da persona a persona. Alcuni, infatti, affermano che i loro dispositivi mobili si stanno scaricando solo il 15 o il 20% più velocemente di prima, mentre altri riferiscono di un crollo della durata della batteria che si aggirerebbe addirittura intorno al 50%.

Diverse persone sostengono che i problemi siano iniziati già con la versione precedente della piattaforma mobile di Apple e siano successivamente peggiorati con l’aggiornamento a iOS 14.6. Per questo motivo, gli esperti del settore individuano come possibile causa il supporto AirTags, ma è ancora tutto da verificare.

La speranza degli utenti è che tutto possa risolversi con iOS 14.7 o magari con un aggiornamento iOS 14.6.1.

