iOS 14.6, Apple rilascia il nuovo aggiornamento: tutte le novità

Con l’attesissima Worldwide Developers Conference ormai dietro l’angolo (prenderà il via il 7 giugno, ndr), Apple continua a fare ciò che sa fare meglio, perfezionando ulteriormente un sistema operativo già molto stabile e fluido.

iOS 14.6 arriva dopo meno di un mese dal rilascio di iOS 14.5. L’ultimo aggiornamento della piattaforma software mobile è leggermente meno ricco di funzionalità rispetto al suo predecessore, che ha avuto bisogno di tre mesi per poter essere distribuito a tutti i possessori di iPhone che avevano già provveduto ad installare iOS 14.4.

Tuttavia, ciò non significa che iOS 14.6 sia un aggiornamento marginale, anzi. Il nuovo update introduce una serie di correzioni ad alcuni problemi molto specifici riguardanti lo sblocco con la funzionalità Apple Watch, la connettività Bluetooth, i promemoria, le estensioni di blocco delle chiamate e le prestazioni dell’iPhone durante l’avvio. Inoltre, con questo nuovo aggiornamento, l’app Podcast riceverà il supporto dell’abbonamento per entrambi i canali e i singoli programmi.

Un’altra funzionalità, già annunciata in precedenza, consente ai clienti di Apple Card di aggiungere fino a cinque persone diverse a un singolo account. In questo modo le famiglie possono monitorare più facilmente le loro spese, gestendo le uscite con limiti e controlli opzionali. In più, laggiornamento iOS 14.6 include anche alcuni miglioramenti relativi agli AirTag e all’app Dov’è, che potrebbero comunque tornare utili per i possessori di iPhone che fanno affidamento sulla novità lanciata nelle scorse settimane da Apple.

L’unico aspetto che non è piaciuto agli appassionati di Apple è l’assenza dell’audio lossless per Apple Music. Le ultime indiscrezioni davano molto probabile l’introduzione della funzionalità in iOS 14.6, ma così non è stato. Gli utenti non potranno fare altro che attendere il prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere rilasciato nel mese di giugno.

Fonte Phone Arena