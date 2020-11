iOS 14.3, Apple rilascia la prima beta per sviluppatori: tutte le novità dell’aggiornamento

Apple ha rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 14.3 e iPadOS 14.3, appena una settimana dopo il lancio ufficiale di iOS 14.2. In questo nuovo aggiornamento, finora destinato solo ai “developers”, troviamo alcune novità interessanti che vale la pena approfondire.

Come evidenziato dal sito MacRumors, iOS 14.3 introduce il formato ProRAW per iPhone 12 Pro e ‌iPhone 12 Pro‌ Max. Apple ha introdotto ProRAW quando ha annunciato la nuova linea di iPhone 12, pur sottolineando che sarebbe arrivato in un secondo momento.

ProRAW è progettato per coloro che preferiscono scattare in RAW ma vogliono anche sfruttare i dati della pipeline di immagini Apple, come la riduzione del rumore e le regolazioni dell’esposizione multiframe. La funzione ProRAW può essere abilitata nella sezione Fotocamera dell’app Impostazioni per coloro che hanno installato iOS 14.3 beta su un nuovo ‌iPhone 12 Pro‌ o Pro Max. Una volta abilitato, si può facilmente individuare un interruttore RAW nella parte in alto a destra dell’app della fotocamera: basta toccarlo per spegnerlo o accenderlo.

Le foto scattate con ProRAW hanno una dimensione di circa 25 MB, pertanto il consiglio è di non utilizzare troppo spesso la funzione per non avere problemi con lo spazio di archiviazione dell’iPhone.

Insieme al supporto ProRAW, l’aggiornamento sembra anche aggiungere app di terze parti suggerite. Secondo quanto riportato dal sito 9to5Mac, c’è un codice in iOS 14.3 che indica che Apple mostrerà le opzioni delle app di terze parti a coloro che stanno aggiornando il software.

Questi suggerimenti di app verranno forniti solo in alcuni paesi in cui le leggi locali lo richiedono. Gli utenti vedranno il seguente messaggio: “In conformità con i requisiti legali regionali, continua a visualizzare le app disponibili per il download”.

In più, iOS 14.3 introduce anche altre novità, come ad esempio quella che riguarda l’app Salute, che si arricchisce con una nuova sezione sulla gravidanza. iOS 14.3 aggiunge inoltre il supporto per il nuovo controller wireless PlayStation DualSense della PlayStation 5 e il controller Luna per il servizio di gioco di Amazon.

Con iOS 14.3, gli utenti potranno impostare Ecosia come motore di ricerca predefinito in alternativa a Google, Yahoo, Bing e DuckDuckGo. Ecosia consente agli utenti di finanziare la piantumazione di alberi durante le ricerche sul motore.

Il codice in iOS 14.3 conferma anche l’introduzione di una nuova funzione Cardio Fitness per Apple Watch. “Apple Watch può accedere alla tua attività cardio, un forte indicatore della salute generale – si legge nella nota – Per abilitare le stime al di fuori di un allenamento, attiva il rilevamento del polso”. I livelli di cardio fitness sono disponibili per gli utenti di età pari o superiore a 20 anni e sono stimati in base all’età.

Fonte MacRumors