iOS 14.1, Apple rilascia l’aggiornamento che garantisce il supporto alle nuove funzionalità di iPhone 12

Apple sta rilasciando iOS 14.1, due giorni prima del lancio sul mercato di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. L’aggiornamento della versione di iOS garantisce il supporto per le nuove funzionalità di iPhone 12, nonché un lungo elenco di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Apple ha anche rilasciato iPadOS 14.1 con supporto per il nuovo iPad Air (anch’esso disponibile a partire da venerdì). iOS 14.1 offre il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10 bit nell’app Foto per iPhone 8 e versioni successive. Un accorgimento necessario perchè l’iPhone 12 aggiunge il supporto per la registrazione di video in qualità HDR a 10 bit. Quasi certamente l’iPhone 12 verrà fornito con iOS 14.1 pronto all’uso.

Oltre al supporto HDR a 10 bit, iOS 14.1 risolve anche diversi problemi relativi ai widget della schermata iniziale, oltre a migliorare l’app Mail, Apple Music e altro.

Ad esempio, con iOS 14.1 viene risolto un problema in cui alcuni widget, cartelle e icone venivano visualizzati in dimensioni ridotte nella schermata principale. Inoltre, l’aggiornamento corregge anche una criticità che causava la rimozione delle app dalle cartelle con il trascinamento dei widget nella schermata principale.

Viene anche risolto un problema per cui alcuni utenti a volte non erano in grado di scaricare o aggiungere brani alla loro libreria durante la visualizzazione di un album o di una playlist. Alcuni utenti avevano segnalato anche l’impossibilità di visualizzare gli zeri nella Calcolatrice e una fastidiosa problematica in termini di risoluzione del video in streaming, che appariva temporaneamente ridotta all’inizio della riproduzione: con l’aggiornamento vengono risolte entrambe queste criticità.

L’utente può procedere all’aggiornamento del proprio iPhone a iOS 14.1 recandosi sull’app Impostazioni e cliccando su Generali, per poi optare su Aggiornamento software. iOS 14.1 è in fase di lancio, pertanto potrebbe essere necessaria qualche ora prima di visualizzarlo su Impostazioni.

Anche iOS 14.2 è in beta test con sviluppatori e utenti beta pubblici, ma al momento Apple non ha fornito alcun dettaglio in merito alla sua “release”. iOS 14.2 aggiunge nuove funzionalità di riconoscimento della musica, aggiornamenti ad AirPlay 2 e altre novità.

