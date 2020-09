iOS 14.0.1, Apple rilascia un nuovo aggiornamento che risolve molti bug

Apple ha rilasciato oggi iOS 14.0.1, il primo aggiornamento del sistema operativo iOS 14 rilasciato il 16 settembre. L’aggiornamento di oggi va a correggere una serie di bug e problemi vari che non erano stati risolti nel lancio iniziale di iOS 14.

L’aggiornamento iOS 14.0.1 è in fase di distribuzione tramite OTA su tutti i dispositivi idonei nell’app Impostazioni. Per accedere al nuovo software, basta andare su Impostazioni e successivamente su Generali, cliccando poi su Aggiornamento software.

Tra le caratteristiche più importanti di iOS 14.0.1 c’è soprattutto la correzione di un bug che potrebbe causare il ripristino di app di terze parti impostate come predefinite dopo il riavvio dell’iPhone. Inoltre, il nuovo aggiornamento appena rilasciato dal gigante di Cupertino va a risolvere anche un bug che potrebbe impedire all’iPhone di connettersi ad alcune reti WiFi. In più, viene risolto un problema che potrebbe impedire l’invio di alcune e-mail con determinati provider.

Apple fa inoltre sapere che l’update iOS 14.0.1 risolve un bug che poteva impedire la visualizzazione delle anteprime della fotocamera su ‌iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus e va ad eliminare un problema che rendeva impossibile la visualizzazione delle immagini nel widget Notizie. Per farla breve, un aggiornamento che va sostanzialmente a migliorare iOS 14, escludendo una serie di piccole criticità che potevano creare qualche fastidio agli utenti.

Apple ha anche rilasciato nuovi aggiornamenti per iPadOS 14.0.1, tvOS 14.0.1 e watchOS 7.0.1, tutti caratterizzati dalle correzioni di bug. iPadOS 14.0.1 va a risolvere gli stessi bug che hanno reso necessario il lancio di iOS 14.0.1. Secondo le note di rilascio di Apple, anche watchOS 7.0.1 si distingue per la sua capacità di risolvere alcune criticità, come ad esempio quella relativa ad alcune carte di pagamento in Wallet, che risultavano disabilitate per alcuni utenti.