iOS 13.5 beta disponibile: nuove funzionalità per combattere COVID-19

All’inizio di questo mese Apple ha rilasciato la prima beta pubblica del prossimo iOS 13.4.5 e oggi la società ha reso la nuova beta disponibile a tutti coloro che hanno iscritto i loro dispositivi al programma Apple Beta Test. La prima cosa da precisare è che non si chiama più iOS 13.4.5, da questo punto in poi sarà nota come iOS 13.5. A causa dell’aggiunta di una nuova API, la nuova versione beta di iOS utilizza un SDK diverso da iOS 13.4, motivo per cui il passaggio da iOS 13.4.5 a iOS 13.5 è diventato obbligatorio.

iOS 13.5 beta disponibile: ecco le novità

Apple ha introdotto una modifica alla sua API (Application Programming Interface) per includere il supporto alle applicazioni governative che dovrebbero tracciare i contagiati da Covid-19 e gli eventuali soggetti che sono venuti in contatto con una persona positiva al virus. Sentiamo quotidianamente parlare della famosa “applicazione Immuni” che dovrebbe aiutare le autorità sanitarie italiane nel contact tracing e nel monitoraggio della diffusione di COVID-19; grazie alle nuove API di Apple (e Google), gli sviluppatori possono calibrare meglio l’algoritmo dell’applicazione per la gestione di alcune caratteristiche come la potenza del segnale Bluetooth e i tempi di esposizione.

Un’altra novità importante portata da questa nuova Beta riguarda il Face ID. Avevamo già parlato di come provare a configurare Face ID se si indossa una mascherina. In questo periodo, infatti, molte persone indossano mascherine che coprono il viso quando escono, quando lavorano o fanno altre attività e la funzione Face ID sembra non funzionare quando si ha il viso coperto. Questa nuova build include la possibilità di sbloccare più velocemente un iPhone digitando il codice quando si indossa la mascherina. In pratica, se i sensori Face ID rilevano che stai indossando una maschera, la tastiera con codice di accesso si aprirà immediatamente rendendo il tuo telefono molto più veloce.

Fonte gsmarena