iOS 13.5.5: ecco il futuro pacchetto di servizi Apple in fase di sviluppo

Si dice che Apple stia studiando un pacchetto di servizi che includerà Apple Music, Apple TV+, Apple News e molto altro in un unico abbonamento. Queste nuove informazioni arrivano da 9to5Mac che ha trovato queste novità nel codice beta di iOS 13.5.5. Tuttavia, bisogna premettere che le segnalazioni di un “pacchetto Apple” non sono esattamente nuove. Nel 2019, la società stava negoziando accordi con produttori (cinematografici e musicali) ed editori per riunire questi contenuti in un unico abbonamento.

iOS 13.5.5: ecco il futuro pacchetto di servizi

Con questo nuovo pacchetto, Apple potrebbe offrire tutti i suoi servizi digitali a un prezzo inferiore e mantenere gli utenti ancora più legati al suo ecosistema. Anche se non ne abbiamo sentito parlare per un po’ di tempo, adesso sappiamo che il colosso californiano sta ancora lavorando per concretizzare questo progetto.

I file interni trovati nel codice beta iOS 13.5.5 includono riferimenti a una “offerta bundle” e “abbonamento bundle” che non esistevano nelle precedenti versioni di iOS. Questi codici sono correlati al sistema di gestione degli abbonamenti ai servizi di Apple come Apple News, quindi riteniamo che la società abbia ancora in programma di offrire una combinazione di servizi in abbonamento ad un prezzo scontato.

Tuttavia, anche con questi riferimenti trovati nel codice iOS 13.5.5, potrebbe essere necessario molto tempo prima che questo pacchetto speciale diventi disponibile. La casa di Cupertino, come pubblicato dal Financial Times, ha siglato un accordo con diverse ed importanti etichette discografiche, assicurandosi così che artisti popolari come Taylor Swift possano essere ancora disponibili su Apple Music. Il rapporto del giornale americano cita quattro persone che hanno familiarità con la questione e afferma che Apple ha siglato accordi di licenza pluriennali con Universal Music, Sony Music e Warner Music. Tuttavia questo contratto non include nessun accordo per accoppiare Apple Music con altri servizi Apple attraverso un pacchetto.

Naturalmente tutto questo potrebbe cambiare prima della fine dell’anno, ma al momento non abbiamo nessuna informazione ufficiale in merito. Ti interesserebbe un pacchetto con Apple Music, Apple TV+, Apple News e molto altro se questo costasse meno dell’abbonamento a ciascun servizio individuale?

Fonte 9to5mac