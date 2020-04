iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5: Apple rilascia le prime beta pubbliche

In questi giorni Apple sta continuando a lavorare sodo, dopo aver ufficializzato il nuovo iPhone SE, la società ha rilasciato nella giornata di ieri le seconde beta di iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5 agli sviluppatori ed oggi ha condiviso le prime beta pubbliche. I beta tester pubblici che si sono iscritti al programma di beta testing di Apple saranno in grado di scaricare gli aggiornamenti iOS / ‌iPadOS‌ 13.4.5 dopo aver installato un appositi certificato di sicurezza nel dispositivo

iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5

iOS e ‌iPadOS‌ 13.4.5 sembrano risolvere non solo il problema con Personal Hotspot, che sembra dare diversi problemi ad alcuni utenti ma anche le vulnerabilità legata alla VPN. Oltre a questi sembrano esserci aggiornamenti di dimensioni minori, che si concentrano principalmente su correzioni di bug, su piccoli miglioramenti nascosti e altre piccole modifiche.

Ma iOS 13.4.5 include una nuova funzionalità di Apple Music che consente di condividere brani di Apple Music direttamente sulle Instagram Stories: una funzione che piacerà molto agli amanti di questo social network. Toccando il pulsante Condividi su una canzone in “Apple Music” si può creare una storia con titolo, nome dell’album e sfondo animato. L’unica pecca di questa novità risiede nel fatto che non è ancora possibile dalle Instagram Stories accedere ad Apple Music. Questo è, molto probabilmente più colpa di Instagram che di Apple, ma speriamo che il problema venga presto risolto, perchè questo è un modo davvero rapido per condividere con i followers di Instagram ciò che si sta ascoltando. Se sei interessato a queste versioni beta potete scaricarle accedendo a questa pagina e registrando il tuo dispositivo.

