iOS 13.4.5 Beta conferma un nuovo iPhone con Touch ID e CarKey

Abbiamo sentito parlare molto del nuovo iPhone 9, noto anche come iPhone SE, che secondo indiscrezioni potrebbe essere lanciato ad aprile. C’erano riferimenti al nuovo modello di iPhone entry-level nel codice iOS 14 e ora nuove indiscrezioni giungono grazie al firmware iOS 13.4.5 beta rilasciato per gli sviluppatori.

iOS 13.4.5 Beta

Quello che è emerso dal codice è la conferma che Apple continua a lavorare internamente sulla nuova API CarKey, che consentirà di utilizzare l’iPhone e anche l’Apple Watch per sbloccare, bloccare e avviare un’auto. La novità, però, risiede nel fatto che in iOS 13.4.5 è menzionata la compatibilità tra Car Key e un iPhone con Touch ID per la prima volta. In precedenza, le stringhe di codice menzionavano compatibilità solo con modelli di iPhone con Face ID, ma Apple ha ora aggiunto i riferimenti a un iPhone con Touch ID. Come precedentemente riportato, CarKey può essere utilizzato senza autenticazione biometrica tramite la tecnologia Express Transit Card, anche quando il telefono è senza batteria. Sebbene la modalità Express Transit sia disponibile su iPhone 6s e versioni successive, l’utilizzo in caso di batteria scarica funziona solo con i modelli iPhone XR, iPhone XS e iPhone 11.

iOS 13.4.5, quindi, svela che esiste un modello di iPhone con Touch ID integrato compatibile con schede CarKey ed Express Transit che funziona anche quando la batteria è scarica. Poiché l’iPhone 8 non ha questa combinazione di funzionalità, questo codice probabilmente si riferisce al nuovo iPhone 9. Ieri vi abbiamo mostrato le immagini di una cover per il nuovo iPhone 9 che a quanto pare sarà annunciato nelle prime settimane di aprile. Si ritiene, inoltre, che Apple stia sviluppando un “iPhone 9 Plus” con un display più grande da 5,5 pollici.

Fonte 9to5mac