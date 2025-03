Investimenti di TSMC: La sfida della leadership americana nella produzione di chip

L’annuncio da parte della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company riguardo a un investimento di ulteriori 100 miliardi di dollari per nuove fabbriche negli Stati Uniti ha sollevato un acceso dibattito sull’efficacia di tali misure nel ripristinare la leadership americana nel settore dei semiconduttori. Secondo Pat Gelsinger, ex amministratore delegato di Intel, questi investimenti potrebbero non bastare per riportare il paese al vertice della produzione di chip a livello globale.

La situazione attuale del mercato dei semiconduttori

Negli ultimi anni, la produzione di semiconduttori ha subito importanti cambiamenti a livello mondiale, con Taiwan che ha progressivamente consolidato la propria posizione di leadership. Questo processo è stato influenzato non solo dalla qualità dei suoi prodotti, ma anche dalla mancanza di investimenti significativi negli Stati Uniti. Gelsinger ha sottolineato che se gli Stati Uniti non reinvestiranno nella ricerca e nello sviluppo sul proprio territorio, rischiano di rimanere indietro nel campo dei semiconduttori. Secondo lui, tutto il lavoro di R&D di TSMC si svolge a Taiwan e al momento non ci sono piani ufficiali per spostarlo negli Stati Uniti.

Il contributo di TSMC e il ruolo della politica

L’investimento di TSMC è stato accolto positivamente dalla Casa Bianca, vista come una tappa fondamentale per riportare la produzione dei semiconduttori più avanzati in patria. Tuttavia, Gelsinger ha messo in guardia, affermando che senza una base sostanziale di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, la leadership nel settore rimarrà una chimera. Nonostante questo, ha riconosciuto come le minacce tariffarie dell’amministrazione Trump abbiano avuto un effetto positivo nel fornire a produttori come TSMC un incentivo maggiore a stabilire i propri impianti negli Stati Uniti.

Futuro incerto per Intel e per i capi aziendali

La situazione di Intel è visibilmente critica. La partenza di Gelsinger, interpretata da molti come un segnale di disapprovazione della sua complessa strategia di recupero, ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della compagnia. La questione rimane aperta: riuscirà il nuovo amministratore delegato, Lip-Bu Tan, a definire una strategia chiara per riportare Intel a una posizione competitiva nel settore? Attualmente, Tan non ha ancora comunicato piani specifici, lasciando il futuro dell’azienda avvolto nell’incertezza.

Gelsinger, pur non rivelando dettagli sulle sue relazioni con i membri del consiglio di Intel, ha lasciato intendere di aver perso la loro fiducia. Questo avviene nel contesto di un tentativo di ristrutturazione avviato meno di quattro anni fa, che mirava a rilanciare la produzione all’interno dell’azienda. I prossimi sviluppi saranno cruciali per comprendere se Intel riuscirà a recuperare terreno e a riconquistare una posizione di leadership nel mercato dei semiconduttori.