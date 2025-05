Introduzione alle novità attese per WatchOS 12: cosa vogliamo vedere durante la WWDC 2025

Mancano solo alcune settimane all’attesissima Worldwide Developers Conference di Apple, evento che rappresenta un’importante opportunità per l’azienda di presentare le novità software attese per i suoi dispositivi, in particolare per il WatchOS 12. In un contesto in cui le vendite dell’Apple Watch sono diminuite notevolmente e nuove concorrenti stanno guadagnando terreno, questa potrebbe essere l’occasione ideale per Apple di mostrare il proprio impegno verso l’evoluzione della sua piattaforma smartwatch. Di seguito, una lista dei desideri condivisa con appassionati utilizzatori di Apple Watch e redattori esperti, contenente alcune delle caratteristiche più attese e realistiche da vedere nel 2025.

Maggiore durata della batteria

Quando si parla di smartwatch, la durata della batteria è un aspetto fondamentale e spesso sottovalutato. Sebbene non possa sembrare una novità scintillante, una batteria a lunga durata continua a essere una delle richieste principali degli utenti. Gli appassionati di tecnologia, tra cui il redattore di CNET Scott Stein, esprimono la necessità di una batteria che duri almeno tre giorni, un obiettivo attualmente raggiunto solo dalla versione Ultra 2 dell’Apple Watch. Messaggi chiari arrivano da chi, come Stein, chiede anche una ricarica più veloce, essenziale per chi intende sfruttare al meglio le funzioni di monitoraggio del sonno.

Al momento, l’apparecchio Series 10 si ricarica più rapidamente rispetto ai modelli precedenti, ma la durata della batteria non è cambiata. Ottimizzazioni software potrebbero aiutare a migliorare l’efficienza e ridurre il consumo energetico, attraverso modalità di risparmio energetico e impostazioni automatiche intelligenti che si attivino quando le funzionalità non sono necessarie. Recentemente, Google ha annunciato un incremento del 10% nella durata della batteria per il suo Wear OS 6, un segnale che indica quanto sia possibile migliorare anche solo tramite aggiornamenti software.

Miglioramenti nell’interfaccia e personalizzazione

Apple ha fatto notevoli progressi nella personalizzazione dell’interfaccia dell’Apple Watch, ma ci sono ancora margini di miglioramento. La vista dell’elenco delle applicazioni necessita urgentemente di una revisione, poiché attualmente gli utenti possono scegliere solo tra una visualizzazione a griglia o a lista, senza possibilità di ordinare le app in base all’utilizzo effettivo. Secondo il direttore editoriale di CNET, Patrick Holland, sarebbe utile avere la possibilità di ordinare le app per preferenze o frequenza d’uso, rendendo più semplice la ricerca.

Allo stesso modo, la varietà delle quadranti appare limitata, con molti utenti desiderosi di più opzioni artistiche e creative. Si auspica un potenziamento della collezione di quadranti, anche attraverso collaborazioni con artisti provenienti da comunità sotto-rappresentate, in modo da dare più vita e diversità all’orologio, come già fatto in precedenza con l’iniziativa Black Unity.

Gesture interattive più avanzate

Con l’introduzione dei controlli gestuali in WatchOS 10, gli utenti hanno iniziato ad abituarsi all’interazione senza dover toccare il display. Tuttavia, molti utenti, tra cui il senior writer di CNET Jeff Carlson, desiderano un ampliamento delle opzioni di controllo gestuale. La sensazione di controllo tramite gestures è apprezzata, ma c’è il bisogno di aggiungere più funzioni, come la possibilità di programmare un gesto specifico per inviare un comando al proprio iPhone nei momenti in cui le mani sono occupate.

Questo tipo di funzionalità renderebbe l’interazione con l’orologio molto più fluida e naturale, lontano dall’attuale ridotto insieme di gesti consentiti.

Funzionalità intelligenti di intelligenza artificiale

Un’altra area in cui si potrebbe migliorare l’Apple Watch è l’integrazione di funzionalità intelligenti. Attualmente privo di intelligenza artificiale, l’orologio ha enormi potenzialità, e molti utenti ambiscono a vederne l’integrazione nei prossimi aggiornamenti. Tra le idee più interessanti c’è l’introduzione dei Genmoji, la possibilità di creare emoji personalizzati in tempo reale, un’evoluzione naturale per chi desidera aggiungere un tocco personale ai messaggi. Questo porterebbe un’aspetto divertente e caratteristico anche all’interno della messaggistica.

In aggiunta, ci si aspetta una gestione più intelligente delle notifiche. La sintesi delle notifiche potrebbe essere migliorata per fare chiarezza su quali avvisi siano realmente rilevanti. Ad esempio, la possibilità di gestire e segnalare spam direttamente dalle notifiche consentirebbe una gestione più immediata dei messaggi indesiderati.

Siri più efficiente

Con Siri che ha fatto qualche passo avanti con l’introduzione della funzionalità offline, gli utenti sono in attesa di un miglioramento sostanziale delle capacità cognitive dell’assistente vocale. Riempire il vuoto di intelligenza di Siri attraverso l’implementazione di risposte più contestuali potrebbe rendere l’interazione molto più fluida e utile. Attualmente, molte delle informazioni vengono restituite sotto forma di link a pagine web, una soluzione poco pratica per un intervento immediato su un piccolo schermo.

Allenamenti personalizzabili e coaching fitness

Un ulteriore desiderio degli utenti è la possibilità di registrare fattori esterni che influenzano le performance durante le attività fisiche. Attualmente, il Watch si limita a considerare i parametri impostati, e non tiene conto di condizioni particolari, come ad esempio correre con un peso aggiuntivo. Gli sportivi ambirebbero a ricevere crediti aggiuntivi per le calorie spese in situazioni in cui lo sforzo risulta aumentato.

In tema di allenamento, gli utenti parlano anche della necessità di un sistema di coaching più proattivo, capace di fornire indicazioni in tempo reale e piani dinamici basati sulle attività quotidiane e sulle energie. Allo stesso modo, il monitoraggio del sonno potrebbe trarre vantaggio da un approccio analitico, per dare indicazioni concrete su come migliorare la qualità del riposo e ottimizzare il recupero.

Maggiore attenzione alla salute

Infine, con l’app Vitals, Apple ha iniziato a raccogliere una quantità crescente di dati sulla salute degli utenti. Ma, attualmente, è ancora compito del consumatore interpretare questi dati e comprenderne il significato. Gli avvisi proattivi per i parametri vitali sarebbero un ulteriore passo avanti, consentendo ai possessori dell’Apple Watch di monitorare la propria salute in modo più dettagliato.

Gossip e anticipazioni suggeriscono che Apple stia già lavorando a un progetto chiamato “Project Mulberry“, volto a integrare coaching intelligenti e raccomandazioni personalizzate. Resta da vedere cosa verrà presentato ufficialmente il 10 Giugno durante la WWDC, ma intanto la community sta anticipando grandi cambiamenti per il futuro degli smartwatch Apple.