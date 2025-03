Interruzioni su X: il social network ex Twitter vive problemi di accesso

Nelle ultime ore, gli utenti di X, la piattaforma social precedentemente conosciuta come Twitter, si sono ritrovati a fronteggiare intermittenti problemi di accesso ai servizi. Tali disagi hanno colpito la piattaforma in modo significativo lunedì, creando confusione tra gli utilizzatori abituali. I malfunzionamenti sono stati riportati da più fonti, segnalando una situazione in evoluzione.

Temporanea inaccessibilità su X

Le prime segnalazioni di malfunzionamento sono emerse alle 2:30 ora pacifica, come evidenziato da DownDetector, lo strumento che monitora lo stato delle piattaforme online. Tuttavia, la fascia oraria più critica si è verificata intorno alle 7:00, quando gli utenti hanno iniziato a riferire una maggiore intensità dei disagi. Questa situazione ha portato a un incremento esponenziale delle lamentele, rendendo chiaro che non si trattava di un problema isolato.

Quando sembrava che il sistema fosse stato ripristinato, nuovi rapporti di interruzioni hanno continuato a spuntare, suscitando ulteriori preoccupazioni tra gli utenti. In una fase in cui la connettività sociale è cruciale, simili disservizi possono generare frustrazione e disorientamento nei numerosi utilizzatori della piattaforma.

Alternative per gli utenti in attesa

Per coloro che cercano un'alternativa durante le interruzioni di X, Bluesky sta guadagnando sempre più popolarità, attirando milioni di utenti che hanno deciso di abbandonare Twitter. Inoltre, per chi apprezza le narrazioni frammentate e le interazioni casuali con estranei, Threads rimane una valida opzione. Questi spostamenti mostrano chiaramente come, in un mondo digitale in continua evoluzione, gli utenti siano pronti a cercare e adottare nuove piattaforme nel momento in cui si verificano disservizi.

Risposta della dirigenza di X

Fino ad ora, la risposta ufficiale di X riguardo alle cause delle interruzioni è stata assente. Il fondatore della compagnia, Elon Musk, non ha fatto cenno pubblico alle problematiche riscontrate, sebbene continui a pubblicare messaggi sulla piattaforma. Dal momento dell'acquisto di Twitter nel 2022 per un valore di 44 miliardi di dollari, Musk ha messo in atto una serie di ristrutturazioni, che hanno incluso il licenziamento di circa l'80% del personale. Queste scelte hanno impattato negativamente sulla stabilità del servizio, che ha visto crescere le problematiche tecniche.

Contesto di interruzioni digitali

Questo problema non è isolato. Negli ultimi dodici mesi, il panorama digitale ha vissuto significative interruzioni, come dimostrato dal recente malfunzionamento di Slack, e dall’impatto devastante del black out di Crowdstrike dell’anno scorso, che ha causato ripercussioni importanti su voli, aziende e ospedali. Mentre X affronta le sue sfide, è interessante notare come la gravità delle conseguenze di questo tipo di malfunzionamenti può variare, evidenziando la differenza tra il caos che coinvolge grandi strutture e le disfunzioni di una piattaforma di social media.

La situazione attuale su X resta dunque sotto osservazione, con utenti e analisti che si aspettano chiarimenti e soluzioni da parte della direzione della piattaforma nel prossimo futuro.