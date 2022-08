In casa Apple sembra ormai tutto pronto per la presentazione ufficiale degli iPhone 14, che dovrebbero arrivare (in quattro modelli, ndr) intorno alla metà di settembre. Tuttavia, se da una parte nel quartier generale di Cupertino si percepisce anche un certo entusiasmo per questo evento, dall’altra non manca una certa preoccupazione su un altro fronte.

Stando a quanto riportato dall’analista di Apple Ming-Chi Kuo, infatti, gli stabilimenti di assemblaggio di iPad in Cina potrebbero essere interessati da interruzioni di corrente prima del lancio di nuovi modelli in autunno.

In un tweet pubblicato nelle scorse ore, Ming-Chi Kuo ha commentato gli effetti delle interruzioni di corrente nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan causate dal razionamento dell’elettricità industriale, resosi necessario in seguito alla grave ondata di caldo che ha investito la zona.

Kuo ha affermato che l’interruzione temporanea dell’alimentazione potrebbe interessare le strutture di assemblaggio di ‌iPad‌ a Chengdu e Chongqing, gestite da Foxconn e Compal. L’analista ha poi aggiunto che è attualmente “difficile valutare l’impatto sulla produzione”: se l’interruzione di corrente terminerà entro il 20 agosto si tratterà di un impatto tutto sommato limitato. Se invece la problematica dovesse protrarsi per periodi più lunghi la situazione per il colosso di Cupertino diventerebbe molto più complicata.

Lo stesso Kuo ha lanciato l’allarme, affermando che altri incidenti simili nei prossimi mesi potrebbero avere conseguenze negative nelle spedizioni dei nuovi dispositivi Apple. Attualmente sono previsti modelli di iPad Pro di nuova generazione con funzionalità di ricarica wireless MagSafe, fotocamere aggiornate, due nuovi connettori e chip M2, nonché l’‌iPad‌ entry-level di decima generazione con un nuovo design e una porta USB-C che dovrebbe essere svelata in occasione di un evento Apple programmato per il prossimo ottobre.

Fonte MacRumors