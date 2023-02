Internet Unlimited a 24,90 euro al mese: l'offerta di Vodafone

Per tutti gli utenti interessati ad attivare una rete fissa online è in arrivo una novità davvero molto interessante. Vodafone ha infatti annunciato una nuova promozione che riguarda la sua offerta Internet Unlimited, che viene proposta a 24,90 euro al mese: lo sconto mensile è pertanto di 3 euro. Chiaramente la promozione si rivolge alle nuove attivazioni di rete fissa online: si tratta di una proposta da non rifiutare, dato che normalmente il prezzo della Internet Unlimited per i nuovi clienti è di 27,90 euro al mese (22,90 euro mensili per i già clienti Vodafone di rete mobile).

Ma come fare per attivare la Internet Unlimited ad un prezzo così conveniente? Prima di tutto bisogna recarsi presso la sezione delle offerte di rete fissa sul sito ufficiale dell'operatore rosso; successivamente gli utenti interessati devono cliccare sull'opzione Scopri i dettagli all'interno del popup, in modo tale da trovarsi davanti la pagina dedicata alla promozione.

In questo modo il cliente può verificare anche un aspetto molto importante, ovvero se il suo indirizzo risulta coperto dalla rete Vodafone. Se tutto va per il verso giusto si può procedere senza problemi all'attivazione direttamente online.

Con la Internet Unlimited Special Edition la connessione è illimitata in ADSL, FTTC o FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload. Inoltre, questa promozione di Vodafone mette a disposizione chiamate illimitate e include anche la Vodafone Station.

Ma c'è da pagare un costo di attivazione? In realtà sì, come chiarito proprio dal celebre gestore telefonico. Per le offerte in Fibra e ADSL proposte da Vodafone, infatti, gli utenti dovranno provvedere al pagamento del costo di attivazione rateizzato a 5 euro al mese per 24 mesi, che risulta però già incluso nel prezzo mensile dell’offerta.