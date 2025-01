Internet in Alaska: guida completa alle migliori opzioni nel 2024

Nel vasto e selvaggio paesaggio dell’Alaska, dove la bellezza naturale si unisce a sfide infrastrutturali uniche, l’accesso a Internet rappresenta una questione cruciale per i residenti. Con oltre 730.000 abitanti sparsi su un territorio vastissimo, le opzioni per connettersi alla rete variano notevolmente. Questa guida offre un approfondimento sulle migliori scelte di Internet disponibili in Alaska, valutando fornitori, velocità, costi e opportunità di connessione.

Le migliori opzioni di internet in alaska

Quando si tratta di scegliere il giusto fornitore di Internet in Alaska, GCI emerge come il principale candidato consigliato, secondo gli esperti di CNET. Con velocità che raggiungono i 2,5 gigabit per secondo, è il leader indiscusso nel mercato degli Internet provider wired, coprendo anche una vasta area. Tuttavia, le opzioni non si limitano a GCI. Alaska Communications offre tariffe competitive, partendo da soli 80 dollari al mese, per piani che possono arrivare a 2.500 Mbps, una scelta interessante per chi è orientato al risparmio.

La scelta del provider può riflettere un compromesso, dato che molti residenti delle aree rurali sono costretti ad optare per connessioni satellite, wireless fisse o DSL. In alcuni casi, la connessione satellitare può essere l’unica alternativa valida. Nonostante le limitazioni, oltre un miliardo di dollari di finanziamenti federali stanno affluendo in Alaska, promettendo uno sviluppo significativo nell’accesso a Internet nelle comunità meno servite.

Opzioni di internet economico nel 2024

Trovare tariffe basse per l'Internet in Alaska non è facile. A differenza di molti altri stati americani, qui non ci sono offerte di bundling o risparmi come quelli offerti da servizi come Verizon o T-Mobile. Un buon punto di riferimento è una bolletta mensile sotto i 100 dollari, considerato ragionevole per la regione. Gli utenti interessati a contratti più abbordabili possono valutare le offerte di Viasat, con piani a partire da 100 dollari che offrono una velocità massima di 75 Mbps. D'altra parte, Alaska Communications propone piani competitivi con prezzi che partono da 70 dollari per velocità fino a 250 Mbps.

I migliori piani internet economici in alaska

Ecco un elenco di alcuni dei piani Internet più accessibili disponibili in Alaska:

Hughesnet Select Plan : 50 Mbps a 50 dollari al mese .

: a al mese . Alaska Communications Internet Now : 250 Mbps a 70 dollari senza spese per l'attrezzatura.

: a senza spese per l'attrezzatura. Alaska Communications Fiber 250: 250 Mbps a 85 dollari senza costi per l'attrezzatura.

Questi piani dimostrano come, anche se il risparmio non è sempre allettante, esistono soluzioni praticabili per connettersi senza sforare il budget.

Panoramica delle alternative nelle aree rurali

In Alaska, le opzioni di Internet sono limitate, specialmente nelle aree rurali. I fornitori locali come Borealis Broadband e Bristol Bay Communications offrono soluzioni come il wireless fisso e il DSL, attestando come questi servizi abbiano le loro radici in cooperative telefoniche storiche. Il costo per la connettività varia significativamente: Borealis Broadband ha piani che iniziano da 50 dollari e offre velocità tra 100 e 500 Mbps, mentre altre aziende forniscono prezzi variabili che possono partire da 30 dollari fino a oltre 200 dollari.

Nonostante ciò, la copertura per accedere a velocità più elevate rimane un problema per molte zone isolate. La Federal Communications Commission afferma che il 100% degli abitanti può accedere a velocità di almeno 25 Mbps in alcune città, ma il panorama diventa più cupo nelle zone più remote.

Accessibilità del servizio internet in alaska

Valutare la velocità di Internet in Alaska porta a risultati contrastanti. Con un recente rapporto di Ookla che posiziona lo stato al 49° posto per velocità di download media, il gap con la media statunitense di 262 Mbps è evidente. Il provider GCI offre una media di 284 Mbps, risultando così il più veloce in Alaska, ma la disparità è significativa. Le statistiche suggeriscono che mentre il 100% delle case può accedere a 100 Mbps, solo il 70% raggiunge i 250 Mbps.

Riconoscere questi dati è fondamentale per chi cerca di cambiare provider o di trasferirsi in Alaska, in quanto le città più popolate come Anchorage e Fairbanks offrono opportunità migliori rispetto alle aree più remote.

La crescita della connettività in alaska

Gli sforzi per migliorare il servizio Internet in Alaska sono in corso. Progetti come la costruzione di cavi in fibra ottica da Cordova a Juneau mostrano un impegno costante verso l'espansione della rete. Inoltre, GCI sta ampliando la propria rete portando velocità fino a 2,5 giga a più di 4.000 residenti. Questi sviluppi evidenziano come, nonostante le difficoltà geografiche, ci siano progressi nella connessione delle comunità rurali.

In considerazione di tutto questo, l’accesso a Internet in Alaska sta lentamente ma costantemente migliorando, offrendo più aspettative per il futuro delle famiglie e delle imprese che abitano questa terra splendida e impegnativa.