Internet ad alta velocità: come la comunità di Santo Domingo Pueblo ha trasformato l’accesso alla rete

Nel villaggio di Santo Domingo Pueblo, situato a circa 64 chilometri da Albuquerque, New Mexico, la situazione dell’accesso a Internet ha subito una radicale trasformazione nel corso degli ultimi anni. Fino a non molto tempo fa, i leader della tribù si trovavano a dover utilizzare un hotspot Verizon per gestire i programmi comunitari. Questa soluzione, a dir poco scomoda, offriva una capacità limitata di dati e senza accesso alla banda larga, non c’era altra scelta possibile. Solo nel 2017 la biblioteca locale ha ottenuto l’accesso a Internet ad alta velocità, grazie a una rete in fibra ottica finanziata da fondi comunitari e dal programma federale E-Rate.

L’importanza della biblioteca nel villaggio

Nel 2020, nel vivo della pandemia da COVID-19, l’accesso alla rete è stato esteso alle abitazioni di Santo Domingo. Gli studenti finalmente non erano più costretti a percorrere 8 chilometri per trovare un segnale cellulare e fare i compiti sui loro telefoni. In questa nuova realtà, gli studenti possono connettersi a casa propria o recarsi in biblioteca per navigare online. Herman Sanchez, amministratore dei programmi tribali, ha spiegato l’impatto notevole che questa iniziativa ha avuto: “L’iniziativa per la banda larga è stata davvero rivoluzionaria per noi. Ora i nostri studenti hanno accesso agli stessi strumenti dei ragazzi non tribali.”

La Biblioteca di Santo Domingo Pueblo non è solo un luogo dove prendere in prestito libri; è diventata un centro per l’accesso a Internet gratuito e ad alta velocità, cruciale per una comunità in cui molti non possono permettersi la stessa connessione a casa. Le biblioteche, specialmente in aree rurali e tribali, si sono evolute da semplici spazi ludici a veri e propri hub comunitari dove le persone possono iscriversi a corsi online, inviare domande di lavoro o imparare a utilizzare un computer.

La lotta contro la digital divide

Nonostante i progressi fatti, la difficoltà di accesso alla banda larga rimane un problema serio. Secondo Pew Research, oltre 40 milioni di americani non hanno accesso a Internet a banda larga a casa; di questi, il 45% cita i costi elevati come principale ostacolo. Durante la pandemia, questa divisione digitale è diventata ancora più evidente, con le scuole e i luoghi di lavoro che sono passati online quasi da un giorno all’altro. “Molti americani non avevano accesso a Internet, e la chiusura per la pandemia ci ha fatto comprendere quanto profondo fosse questo problema,” ha dichiarato Sanchez.

Le biblioteche americane, con oltre 17.000 presenti nel paese, hanno il potenziale per fare la differenza, ma il loro ruolo è minacciato. Il programma E-Rate, che ha permesso alla Biblioteca di Santo Domingo di realizzare il proprio progetto di banda larga, è attualmente sotto scrutinio legale. Un caso di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti mette in discussione l’esistenza stessa del fondo di servizio universale, da cui dipende E-Rate. Le conseguenze di una possibile cancellazione di questo programma sarebbero devastanti per le comunità già vulnerabili.

Progetti collaborativi per il futuro

Per costruire la rete in fibra ottica, la Biblioteca di Santo Domingo ha collaborato con altri tre pueblos vicini per formare un consorzio tribale, realizzando un progetto costato 4,2 milioni di dollari e lungo 96 chilometri che supporta scuole e biblioteche locali. La maggior parte del finanziamento è provenuta da E-Rate, un programma che offre sconti per l’accesso a Internet a biblioteche e scuole. Ma le sfide immediatamente future sono all’orizzonte: il programma è stato contestato da organizzazioni come Consumers’ Research, portando ulteriori incertezze.

L’eventuale perdita dell’accesso al programma E-Rate comporterebbe una regressione significativa verso il superamento della digital divide. Tejas Narechania, professore di diritto all’Università della California, Berkeley, ha puntualizzato che “eliminare questo supporto finanziario annullerebbe i progressi realizzati.”

Nel frattempo, le comunità rurali si stanno organizzando con soluzioni autonome. A Santo Domingo, gli abbonati possono scegliere piani di 25 Mbps a 50 dollari al mese, 35 Mbps a 75 dollari e 50 Mbps a 100 dollari. Anche se queste velocità non raggiungono le nuove soglie FCC per la banda larga, sono dopo tutto un cambiamento significativo rispetto a prima.

Sforzi di allargamento della rete

L’espansione della rete in fibra fino alle abitazioni è cruciale, poiché la biblioteca dispone di solo una dozzina di computer. Grazie ai fondi dell’American Rescue Plan e a sovvenzioni significative da parte della National Telecommunications and Information Administration, Santo Domingo si sta attrezzando per installare fibra in ogni edificio e nelle case vicine, oltre a pianificare la costruzione di ulteriori torri di telefonia mobile per migliorare i servizi.

Le iniziative locali non riguardano solo Santo Domingo. A New York, circa un quarto delle famiglie non ha accesso alla banda larga. La New York Public Library sta collaborando con il Dipartimento per la Conservazione degli Edifici per lanciare un progetto pilota che porterà Internet ad alta velocità a 2.000 famiglie in aree a basso reddito di Manhattan e nel Bronx.

I progetti delle biblioteche evidenziano quanto sia importante l’accesso a Internet e come queste istituzioni stiano assumendo un ruolo di leader nel colmare il divario digitale. Le biblioteche non sono solo depositi di conoscenza, ma veri e propri centri di formazione, sviluppo e accesso a risorse per le comunità.

“In questo periodo, le biblioteche rivestono molti ruoli; sono veramente centri comunitari,” ha affermato Michelle Underhill, bibliotecaria dello stato della Carolina del Nord. Con iniziative che si estendono ben oltre la semplice prestazione di libri, le biblioteche si impegnano a garantire che tutte le persone, indipendentemente dalla loro situazione economica, possano avere accesso alle risorse necessarie per prosperare in un mondo sempre più digitale.