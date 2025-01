Internet a Biloxi: Scopri i migliori fornitori e le offerte disponibili nel 2024

A Biloxi, la scelta del proprio fornitore internet viene influenzata da diversi fattori, tra cui il budget da destinare al servizio, la velocità desiderata e la disponibilità delle varie opzioni. Nonostante il numero di provider non sia elevato, gli abitanti della città possono contare su diverse soluzioni valide. Attualmente, AT&T Fiber è considerato il miglior fornitore di servizi internet nella zona, grazie alle sue elevate velocità simmetriche e ai piani chiari e semplici. Tuttavia, la copertura di AT&T Fiber non è uniforme in tutta Biloxi, rendendo alternativi i servizi di Sparklight e C Spire Fiber a seconda dell'area di residenza.

I migliori provider internet a Biloxi

Quando si tratta di scegliere il proprio fornitore internet, ci sono opzioni che si distaccano per prezzo e velocità. Sparklight, ad esempio, offre un piano in abbonamento da 100 Mbps a soli 25 dollari al mese per il primo anno, rendendolo un’opzione economica. A chi cerca la massima velocità, C Spire Fiber propone un piano davvero impressionante da 8,000 Mbps a 350 dollari al mese, anche se la disponibilità risulta limitata.

Confronto tra i fornitori di internet a Biloxi

| Provider | Tecnologia internet | Fascia di prezzo mensile | Intervallo di velocità | Costi attrezzatura mensile | Limite dati | Contratto | Valutazione CNET | |------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------------| | C Spire Fiber | Fibra | $35-$325 | 300-8,000 Mbps | Varia | Nessuno | Nessuno | N/A | | AT&T Fiber | Fibra | $55-$245 | 300-5,000 Mbps | Nessuno | Nessuno | Nessuno | 7.4 | | Sparklight | Cavo | $25-$60 | 100-940 Mbps | Varia | Nessuno | Nessuno | 6.9 | | T-Mobile Home | Wireless fisso | $50-$70 | 72-245 Mbps | Nessuno | Nessuno | Nessuno | 7.4 | | Verizon 5G Home | Wireless fisso | $50-$70 | 50-250 Mbps | Nessuno | Nessuno | Nessuno | 7.2 |

Dati elaborati da CNET sulla base di informazioni sui fornitori.

Opzioni di internet economiche a Biloxi

Sparklight si distingue a Biloxi per i suoi piani internet economici. Il piano da 100 Mbps è forse il più accessibile della città, partendo da 25 dollari al mese per il primo anno. Va tenuto conto, però, dei costi di noleggio dell'attrezzatura, che possono arrivare fino a 12.50 dollari al mese, ma c'è anche l'opzione di utilizzare il proprio hardware. Non mancano nemmeno ottime offerte di fibra: C Spire Fiber propone periodicamente promozioni limitate, come un’offerta da 25 dollari di sconto sul piano da 300 Mbps, che porta il costo mensile a soli 35 dollari per il primo anno, un'offerta particolarmente competitiva rispetto al piano di AT&T Fiber, che è di 55 dollari al mese.

Qual è il piano internet più economico a Biloxi?

Ecco alcune delle migliori offerte in termini di prezzo e velocità:

| Provider | Prezzo iniziale | Velocità massima di download | Costi attrezzatura mensili | |------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------| | Sparklight | $25 | 100 Mbps | Varia | | C Spire Fiber | $35 | 300 Mbps | Varia | | Verizon 5G | $50 | 100 Mbps | Nessuno | | AT&T Fiber | $55 | 300 Mbps | Nessuno | | T-Mobile Home | $50 | 245 Mbps | Nessuno |

Dati basati su analisi di CNET.

Come trovare le migliori offerte internet a Biloxi

Per risparmiare su un piano internet, è fondamentale tenere d'occhio le promozioni e i prezzi che normalmente vengono applicati in periodi specifici. Molti fornitori, come Sparklight e C Spire Fiber, presentano tariffe introduttive nei loro pacchetti, mentre altri, come AT&T Fiber e Verizon 5G Home, tendono a mantenere prezzi costanti durante tutto l'anno. Le offerte possono variare e, per avere una visione completa delle promozioni in corso, è utile consultare guide dedicate che monitorano costantemente i migliori affari.

Velocità di Internet a Biloxi

La maggior parte delle abitazioni a Biloxi offre accesso a piani di internet in fibra, che garantiscono prove di velocità elevate. Tuttavia, in molte aree, gli utenti si devono accontentare del servizio a banda larga via cavo di Sparklight, che raggiunge velocità notevoli ma con un tetto inferiore. Le prove di velocità effettuate da Ookla hanno rivelato una velocità media di download per Biloxi di 211 Mbps, un risultato spiccatamente migliore rispetto alla media del Mississippi di 205 Mbps.

Quali sono i piani internet più veloci a Biloxi?

| Provider | Prezzo iniziale | Velocità massima di download | Limite dati | Tipo di connessione | |------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------------| | C Spire Fiber | $325 | 8,000 Mbps | Nessuno | Fibra | | AT&T Fiber | $245 | 5,000 Mbps | Nessuno | Fibra | | C Spire Fiber | $115 | 2,000 Mbps | Nessuno | Fibra | | AT&T Fiber | $145 | 2,000 Mbps | Nessuno | Fibra | | Sparklight | $70 | 940 Mbps | Nessuno | Cavo |

Dati basati su analisi di CNET.

Qual è una buona velocità di internet?

Attualmente, la maggior parte delle connessioni internet consente di svolgere le attività basilari quotidiane senza problemi. Per videochiamate, streaming video o giochi online, però, è consigliabile optare per piani con velocità di download superiori. Secondo la FCC, ecco alcuni minimi consigliati per diverse attività.

0 a 5 Mbps: navigazione generica, email, streaming video a bassa qualità.

5 a 40 Mbps: streaming video di qualità superiore e videochiamate.

40 a 100 Mbps: uso ideale per telelavoro, streaming video e giochi online.

100 a 500 Mbps: supporto a più utenti che utilizzano applicazioni ad alta richiesta contemporaneamente.

500 a 1,000 Mbps: adatto a famiglie numerose o per attività di alta banda.

Per ulteriori dettagli, è utile consultare guide specifiche sulle velocità necessarie.

L’analisi dei fornitori internet a Biloxi

La scelta dei provider di internet nella città di Biloxi si basa su diversi criteri. Esploriamo nel dettaglio il metodo utilizzato per selezionare le migliori opzioni disponibili. La nostra analisi è supportata da un database proprietario che raccoglie dati su prezzi, disponibilità e velocità, integrato da informazioni storiche sugli ISP e dai report della Federal Communications Commission.

La valutazione dei fornitori viene condotta attraverso un'analisi incrociata delle informazioni, tenendo conto della soddisfazione dei clienti, e praticità dei servizi. Per concludere, si valutano diverse domande chiave: sono disponibili velocità internet adeguate? I clienti ottengono un buon rapporto qualità-prezzo? Sono soddisfatti del servizio?

La somma di queste valutazioni porta a identificare i fornitori più raccomandabili per gli utenti di Biloxi.

FAQ sui fornitori internet a Biloxi

Qual è il fornitore internet più economico a Biloxi?

Sparklight offre un piano cavo da 100 Mbps a 25 dollari al mese, valido per il primo anno.

Qual è il fornitore internet con il piano più veloce a Biloxi?

C Spire Fiber offre un’opzione residenziale con 8,000 Mbps a 325 dollari al mese, ma la copertura è limitata.

Il servizio internet in fibra è disponibile a Biloxi?

Sì, AT&T Fiber e C Spire Fiber offrono piani in fibra simmetrica in alcune zone. AT&T Fiber arriva fino a 5,000 Mbps, mentre C Spire Fiber raggiunge 8,000 Mbps, nonostante la disponibilità sia limitata.