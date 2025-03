Intel riprende i lavori sul driver Habana Labs: supporto in arrivo per Gaudi 3

I recenti sviluppi in casa Intel promettono una ripresa significativa per il driver open source Habana Labs, fondamentale per supportare gli acceleratori di Intelligenza Artificiale Gaudi AI. Dopo un periodo di stagnazione, durante il quale il progetto sembrava essersi arenato, i segni di un imminente rilancio stanno emergendo. Gli ingegneri di Intel si sono dichiarati pronti a rilanciare i lavori, generando così un nuovo impulso per la comunità open source.

La situazione attuale del driver Habana Labs

Negli ultimi mesi, l'attività attorno al driver Habana Labs per il kernel Linux si era notevolmente affievolita. A partire dalla metà del 2024, il progetto ha sostanzialmente stagnato e il supporto per gli acceleratori Gaudi ha subito un ritardo sostanziale. Fino ad oggi, non sono state pubblicate patch per Gaudi 3, mentre l'integrazione necessaria per includere il supporto all’interno delle branch “-next” del kernel principale non è avvenuta.

Questo stato di inattività ha sollevato preoccupazioni nel settore, soprattutto tra gli sviluppatori e gli utenti, che attendono con ansia aggiornamenti e progressive integrazioni. Il ritardo nella disponibilità del driver ha anche creato un clima di incertezza, specialmente dopo la decisione di Intel di non portare Falcon Shores sul mercato, lasciando gli appassionati di tecnologia in attesa di notizie più positive.

La ripresa dei lavori da parte di Intel

Un messaggio chiaro è arrivato dagli ingegneri di Intel, in particolare da Yaron Avizrat, che ha comunicato la volontà di riprendere il lavoro sul driver. Nella mailing list, Avizrat ha riconosciuto che il periodo di silenzio è stato lungo e difficile a causa della fusione tra Habana Labs e Intel, ma ha rassicurato gli utenti sul fatto che il team è tornato operativo e pronto a riprendere le attività. La dichiarazione include l'impegno a integrare diverse modifiche recenti e a garantire supporto per tutta la serie GaudiX.

La disponibilità di due new entry nel team di sviluppo, Koby Elbaz e Konstantin Sinyuk, come co-maintainer, è segno di una rinnovata energia progettuale. Questo supporto aggiuntivo è destinato a semplificare e accelerare il ritorno alle attività operative. La notizia ha sollevato un’ondata di entusiasmo tra gli sviluppatori che attendono con impazienza miglioramenti significativi alla serie di driver.

Aspettative future per il supporto Gaudi 3

La ripresa dell’attività del team di Intel porta con sé la speranza di vedere presto la disponibilità del supporto per Gaudi 3, uno degli aspetti più criticati dai fondatori e dagli utilizzatori degli acceleratori. Gli sviluppatori sono impazienti di scoprire come questi miglioramenti influenzeranno le prestazioni degli acceleratori AI nel contesto della loro implementazione.

Tuttavia, resta da vedere come avanzare, dato che al momento non sono state fornite tempistiche dettagliate sull’effettivo rilascio delle nuove funzionalità. La speranza è che Intel riesca a comunicare con maggiore chiarezza il proprio programma nei prossimi giorni, permettendo alla comunità di prepararsi per gli aggiornamenti futuri. Gli utenti di Gaudi AI e gli sviluppatori di software saranno, quindi, in attesa di ulteriori notizie, pronti a seguire gli sviluppi di un progetto che potrebbe trasformare ulteriormente il panorama dell’Intelligenza Artificiale.