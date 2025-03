Intel prepara un grande ritorno con Panther Lake: la nuova generazione di CPU in arrivo nel 2025

La situazione di Intel negli ultimi anni non è stata affatto semplice. La società ha dovuto affrontare sfide significative, tanto che il governo degli Stati Uniti ha considerato l’idea di intervenire per garantire la sua sopravvivenza nel mercato. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che Intel potrebbe aver trovato una nuova linfa vitale con l'imminente lancio della sua nuova gamma di processori denominata Panther Lake. La presentazione di questa innovativa serie di CPU ha avuto luogo per la prima volta in Germania durante l’evento Embedded World 2025, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli esperti del settore.

Panther Lake: una novità svelata all’Embedded World 2025

Durante la manifestazione Embedded World 2025, la pubblicazione tedesca PC Games Hardware ha avuto modo di mostrare in anteprima i nuovi sistemi-on-chip di Intel. Questo evento rappresenta una tappa importante nella presentazione della piattaforma mobile Intel Core Ultra 300, e con essa emerge anche il nuovo processo produttivo 18A che Intel intende adottare. La riuscita di Panther Lake e del processo 18A sarà fondamentale per la società, che cerca di risollevarsi da anni difficili. La prima serie di processori debutterà probabilmente con il modello Panther Lake-H, seguito dagli esemplari di tipo HX in una fase successiva.

Caratteristiche tecniche: cosa aspettarsi da Panther Lake

I primi rumor riguardanti la nuova linea Core Ultra 300 parlano di una composizione di processori in grado di combinare nuclei P-Core Cougar Cove e E-Core Skymont. Sarà interessante notare che l’unità grafica integrata presenterà un aggiornamento dell’architettura Xe chiamato Xe3, codificato con il nome in codice Celestial. Secondo le indiscrezioni, i nuovi chip dovrebbero supportare fino a 16 core e promettere prestazioni notevoli, raggiungendo i 180 TOPS in termini di potenza per applicazioni di intelligenza artificiale. Per contestualizzare, per essere considerati compatibili con la tecnologia Copilot Plus di Microsoft, attualmente è richiesta una soglia di 40 TOPS nei personal computer.

La competizione nel mercato delle CPU e il futuro di Intel

La sfida per Intel è particolarmente intensa, con concorrenti come Qualcomm che stanno sviluppando i propri chip basati su architettura ARM e TSMC che si prepara a dominare il mercato dei semiconduttori, coprendo dispositivi che spaziano dagli smartphone ai laptop. Quindi, una partenza promettente per Panther Lake sembra essere non solo auspicabile, ma necessaria per il colosso tecnologico che cerca di riguadagnare terreno nel settore. Durante Computex 2024, è stato comunicato che la serie Panther Lake debutterà nella seconda metà del 2025, mentre i dispositivi destinati ai consumatori potrebbero non entrare sul mercato prima del 2026. La scadenza si prospetta quindi cruciale per il futuro dell’azienda.

L'innovazione nel campo delle CPU è un settore competitivo e in continua evoluzione, e il successo di Intel con Panther Lake potrebbe rappresentare una svolta significativa per l'azienda e il suo rilancio nel panorama tecnologico attuale.