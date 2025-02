Intel lancia Battlemage: la nuova generazione di GPU per il mercato medio

Intel ha annunciato un'evoluzione importante nel suo percorso nel settore delle GPU, introducendo Battlemage, una nuova architettura progettata per migliorare prestazioni e efficienza. Questo lancio segue l'ingresso dell'azienda nel mercato delle GPU ad alte prestazioni avvenuto a fine marzo 2022 con l'architettura Alchemist. Con il rilascio di Battlemage, la società californiana di Santa Clara punta a rivoluzionare il segmento delle schede grafiche, senza però affrontare direttamente i modelli più costosi delle concorrenti NVIDIA e AMD.

Focus sulla fascia media delle schede grafiche

Battlemage non si propone di competere con le schede grafiche di fascia alta, ma si concentra sul mercato della fascia media, che rappresenta un'importante opportunità commerciale. La nuova Arc B580, offerta a un prezzo di 250 dollari e dotata di 12 GB di VRAM, si propone di distinguersi grazie a specifiche superiori rispetto ai suoi avversari come la RTX 4060 e la RX 7600, entrambe con solo 8 GB di VRAM. Per avere successo, Battlemage deve non solo migliorare l'efficienza energetica, ma anche garantire prestazioni competitive in scenari di utilizzo variabili, dallo gaming al calcolo creativo.

Architettura e struttura del sistema

L'architettura di Battlemage si basa su una struttura simile a quella di Alchemist, con gli Xe Core come elementi centrali per il parallelismo computazionale. Questi core sono organizzati in Render Slice, ognuno dei quali include componenti essenziali come unità di rendering, un rasterizer e cache dedicate.

Il modello B580 sfrutta cinque Render Slice, rispetto agli otto del modello A770, portando a una riduzione del numero di unità FP32, che passano da 4096 a 2560. Tuttavia, la cache L2 è stata ampliata a 18 MB, un miglioramento rispetto ai 16 MB della generazione precedente. Anche il bus di memoria ha subito un cambiamento, passando a un'interfaccia GDDR6 a 192 bit e una velocità di 19 GT/s, assicurando una banda teorica di 456 GB/s, inferiore ai 560 GB/s della A770. Inoltre, si registra una modifica significativa nel collegamento con il processore, che per il B580 è limitato a una connessione PCIe 4.0 x8, mentre l'A770 utilizzava la connessione PCIe 4.0 x16.

Innovazioni sui Xe Core

Le migliorie apportate con Battlemage si concentrano soprattutto sugli Xe Core, ora organizzati in modo più razionale grazie agli Xe Vector Engines . Intel ha reingegnerizzato le unità XVE di Alchemist in moduli più ampi, aumentando la loro larghezza senza alterare il throughput massimo di 128 operazioni FP32 per ciclo di clock.

Ogni Xe Core è dotato di una cache delle istruzioni condivisa, che supera i 96 KB della versione precedente, migliorando la gestione del codice eseguito. Inoltre, gli XVE possono gestire fino a 8 thread simultaneamente, offrendo una gestione della memoria vettoriale più flessibile. Sul versante del calcolo vettoriale, Battlemage ha rimosso il supporto per SIMD8, mantenendo invece le versioni SIMD16 e SIMD32, un cambiamento che ottimizza l'esecuzione delle istruzioni e riduce il sovraccarico.

Efficienza energetica e gestione delle risorse

Battlemage segna un passo avanti nell’efficienza energetica attraverso varie innovazioni. La GPU è capace di allocare dinamicamente la potenza, bilanciando le operazioni tra le diverse unità di calcolo, il che massimizza il rendimento energetico.

Le pipeline sono state ulteriormente ottimizzate, riducendo i tempi di attesa delle unità computazionali, mentre la gestione delle risorse è stata affinata per garantire un dialogo efficiente tra unità ALU e XMX, dedicate alla moltiplicazione matriciale.

Accesso alla memoria e cache migliorata

Battlemage introduce una struttura di memoria più avanzata, basata su un sistema gerarchico. La memoria locale condivisa è stata aumentata a 256 KB, un miglioramento significativo rispetto ai 192 KB di Alchemist, che garantisce un caching dei dati più efficace e tempi di accesso ridotti.

Anche la latenza è stata notevolmente abbassata, grazie a ottimizzazioni nel percorso di accesso alla memoria globale. Infine, la cache L2 da 18 MB fornisce una banda teorica fino a 4,3 TB/s, diventando più efficiente nella gestione delle richieste di memoria rispetto al precedente A770.

In sintesi, Battlemage propone miglioramenti notevoli nella gestione delle cache e delle operazioni di memoria, assicurando prestazioni più consistenti rispetto ai modelli precedenti di Intel. Con queste innovazioni, Intel mira a consolidare la propria posizione nel mercato delle GPU, cercando di attrarre un pubblico più ampio, tra cui appassionati e utenti casuali che pongono attenzione al rapporto qualità-prezzo.