Intel Core Ultra 200S: Ritorno sui processori e analisi delle prestazioni dopo il lancio

A distanza di cinque mesi dal debutto sul mercato, i riflettori tornano sui processori Intel Core Ultra 200S, in particolare sul modello di punta Core Ultra 9 285K. Questo articolo intende esaminare i progressi e le prestazioni delle nuove CPU di Intel, anche rispetto ai concorrenti diretti come AMD Ryzen 9000 e alla generazione precedente Core 14a gen “Raptor Lake”. La varietà di opinioni e recensioni sulla piattaforma ha portato a un interesse crescente per le capacità di questi processori, specialmente nel gaming e in scenari di utilizzo intensivo.

Prestazioni e critiche al lancio

Il lancio dei processori Intel Core Ultra 200S non ha segnato un evento memorabile nella storia dell’azienda. Diverse sono state le ragioni di questo inizio incerto, inclusi problemi di progettazione e una fase di ripresa del produttore di Santa Clara. Una nota dolente è stata la prestazione dei Core Ultra 200 nei giochi, con significative critiche riguardanti l’esperienza di gaming ad alto frame-rate. Le valutazioni negative, soprattutto da parte della stampa, hanno rischiato di compromettere la reputazione di Arrow Lake, senza dare una reale possibilità di rivalutazione.

Nonostante queste difficoltà iniziali, i processori Core Ultra e la piattaforma Arrow Lake non possono essere considerati meno competitivi rispetto ad altre soluzioni, in particolare nel segmento delle CPU di fascia alta. Modelli di punta come il Core Ultra 9 e il Core Ultra 7 continuano a dimostrare prestazioni solide in vari ambienti di lavoro, specialmente in contesti multi e single core. È chiaro che un’ottimizzazione rivolta al gaming potrebbe favorire la posizione di Intel nel mercato, mentre si parla già di un possibile refresh di Arrow Lake e delle CPU di nuova generazione.

Caratteristiche tecniche dei processori Core Ultra 200S

Per coloro che non hanno seguito l’evoluzione della serie Intel Core Ultra 200S, è fondamentale fornire un riepilogo delle novità e delle caratteristiche tecniche rispetto alla generazione preesistente. L’architettura dei chip ha subito sostanziali revisioni. I processori non sono più monolitici ma adottano un design multi-chip, comunemente definito multi-tile. Questo approccio consente di connettere unità indipendenti tramite un BUS ad alta velocità, integrando vari componenti tra cui CPU, GPU Integrata, NPU, SoC e I/O.

La nuova architettura di Intel mantiene un design ibrido, con le unità P-Core Lion Cove e E-Core Skymont. Secondo i test condotti, l’incremento delle prestazioni per i P-Core è del 9% in IPC , mentre per i carichi multi-thread, l’aumento si attesta tra il 10 e il 15%. Al contempo, i consumi energetici sono stati ridotti in alcune situazioni fino al 40%, sulla base di dati raccolti anche durante test pratici.

I processori Arrow Lake sono i primi a incorporare una NPU dedicata per l’Intelligenza Artificiale, dando un impulso alle capacità di gestione della memoria DDR5 ad alta frequenza, incluse le DDR5 CUDIMM più recenti. Il chip grafico integrato, ispirato all’architettura Arc, si distingue nettamente rispetto alla generazione precedente e offre miglioramenti significativi, con prestazioni che possono raddoppiare a seconda dei giochi e degli usi specifici.

Intel Core Ultra 9 285K: Sottovalutato ma promettente

Chi opera nel settore e segue il campo da anni ha notato con sorpresa la mancanza di attenzioni riservate alla linea Core Ultra 200S, in particolare al modello Core Ultra 9 285K. Con un panorama critico alimentato da articoli focalizzati esclusivamente sul gaming a 1080P, si è corso il rischio di trascurare le potenzialità di una piattaforma che offre prestazioni solide in vari scenari.

Non si tratta solo di un confronto tra Intel e AMD o tra le diverse generazioni di processori, ma di un’analisi delle prestazioni e della versatilità della piattaforma. Sebbene ci siano stati problemi nel periodo post-lancio, l’idea di escludere completamente questa generazione di processori appare azzardata. Modelli di punta come il Core Ultra 9 285K offrono prestazioni competitive e rilevanti per un’ampia gamma di applicazioni, gaming incluso.

Dopo un’attenta analisi delle prestazioni, emerge che il design multi-tile di Intel ha una forte influenza sulle latenze del controller di memoria, impattando quindi sul gaming a frame-rate elevati. L’architettura multi-chip comporta delle sfide in termini di temporizzazione e latenza, che richiedono ottimizzazioni specifiche, anche se non siano accessibili per l’utente medio. Durante le nostre prove, abbiamo notato che alcune semplici modifiche tramite il BIOS potevano portare a miglioramenti nei tempi di accesso e nella performance generale senza necessariamente richiedere una conoscenza approfondita da parte dell’utente finale.

Test e analisi dei risultati dopo le ottimizzazioni

Nel corso di questo approfondimento, ci siamo focalizzati su come le correzioni fornite da Intel, insieme agli aggiornamenti del BIOS e delle versioni di Windows 11, abbiano influito sulle prestazioni del Core Ultra 9 285K. I test sono stati eseguiti confrontando i risultati ottenuti con un BIOS precedente e Windows 11 versione 23H2, rispetto a una seconda sessione con una nuova installazione di Windows 11 24H2, accoppiata con il firmware aggiornato.

Le correzioni apportate, come l’ottimizzazione della tecnologia di gestione energetica, dovrebbero garantire un funzionamento più fluido, anche se i miglioramenti in termini di prestazioni potrebbero non rivelarsi sostanziali. La verifica di eventuali incrementi prestazionali è il cuore del nostro esame, specialmente nei giochi a bassa risoluzione.

I risultati nei giochi mostrano un leggero miglioramento nelle prestazioni, ma senza notevoli cambiamenti. L’architettura multi-tile continua a influire negativamente sulle latenze, impattando il frame-rate, e creando una certa distanza prestazionale rispetto a modelli precedenti come il Core i9-14900K. Alcune ottimizzazioni, come modifiche al CAS Latency e frequenze di cache, hanno contribuito a un incremento nei test, ma il divario rimane.

La nostra indagine ha messo in luce che il Core Ultra 9 285K continua a viaggiare su un successo relativo nei vari ambiti prestazionali, confermando l’impressione che un design innovativo quale quello multi-tile possa rivelarsi ancora di più in contesti di lavoro intensivi, piuttosto che nel gaming fine a se stesso.