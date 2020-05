Intel Core serie S per il desktop ufficiali: ecco il processore più veloce per il gaming

Splendide notizie per tutti gli appassionati di gaming. Intel ha infatti appena annunciato i processori Intel Core di decima generazione serie S per sistemi desktop.

Tra questi, spicca il processore di punta Intel Core i9-10900K, che l’azienda definisce “il più veloce al mondo per il gaming”, un settore che sta riscontrando una notevole espansione. Per questo Intel ha voluto realizzare dei nuovi processori in grado di migliorare nettamente l’esperienza di gioco e offrire delle prestazioni decisamente elevate, garantendo una velocità eccezionale: i processori Intel Core di decima generazione possono infatti raggiungere fino a un massimo di 5,3 GHz senza configurazioni aggiuntive.

l merito è dell’Intel Thermal Velocity Boost, una tecnologia che va proprio ad accelerare le prestazioni del processore e della grafica.

Come detto, il modello più “prestante” è certamente il processore i9-10900K, che rende possibile un’esperienza di gioco straordinariamente innovativa, consentendo maggiore controllo dell’ottimizzazione, multitasking più veloce e gameplay più fluido. Inoltre, la nuova tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 offre incrementi automatici delle prestazioni con le applicazioni con leggera parallelizzazione; in più, il controllo dell’Hyper-Threading per singolo core fa sì che i giocatori più esperti siano in grado di decidere quali thread attivare o disattivare per ogni core.

Brandt Guttridge, General Manager del Desktop Products Group di Intel, ha spiegato che l’azienda sta aumentando i suoi sforzi proprio per rendere i PC desktop sempre più potenti per il gaming. “Intel è impegnata a rendere possibile il futuro dei potenti PC desktop per il gaming, continuando a ridefinire i limiti delle performance per offrire esperienze straordinarie di gioco su PC – afferma Guttridge – I processori Intel Core di decima generazione serie S per desktop e il processore Intel Core i9-10900K, il più veloce al mondo per il gaming, consolidano il nostro impegno nei confronti delle comunità dei gamer e degli utenti più appassionati”.