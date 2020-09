Gli Intel Core di 11esima generazione sono realtà: l’azienda annuncia i Tiger Lake

Dopo aver rivelato il mese scorso i dettagli di alto livello della sua nuova architettura CPU Tiger Lake, basata sulla microarchitettura “Willow Cove” e sulla nuova grafica integrata Xe-LP, Intel ha ora ufficialmente tolto gli involucri ai processori Core di 11esima generazione.

Descritti come i “migliori processori al mondo per laptop sottili e leggeri”, la famiglia Core di 11a generazione sarà disponibile in più di 50 diversi laptop Dell, Acer, Lenovo, HP, Samsung, Asus (e anche di altri produttori, ndr) che dovrebbero essere in vendita in molte parti del mondo durante le festività natalizie, per un totale di oltre 150 modelli. Il vicepresidente esecutivo di Intel e GM Client Computing Group, Gregory Bryant, ha dichiarato durante un evento di lancio virtuale che Tiger Lake “è il miglior processore Intel mai costruito, il miglior processore sul mercato, e sicuramente supera tutti gli imitatori”.

Partendo dalla fascia alta, il Core i7-1185G7 ha quattro core con Hyper-Threading e funziona a una frequenza di base di 3GHz con velocità boost all-core e single-core fino a 4,3 GHz e 4,8 GHz. Questo modello presenta una grafica Intel Iris Xe con 96 unità di esecuzione. In totale, abbiamo tre modelli Core i7, due Core i5 e quattro Core i3, con questi ultimi che utilizzano l’hardware grafico UHD precedente di Intel e hanno solo due core con Hyper-Threading.

La famiglia Core di 11a generazione “Tiger Lake” promette prestazioni 2,7 volte più veloci rispetto alla concorrenza in alcuni utilizzi specifici, come ad esempio l’upscaling di foto. L’intelligenza artificiale integrata può anche essere utilizzata per migliorare la collaborazione, ad esempio applicando la sfocatura dello sfondo e la cancellazione del rumore ambientale durante le videoconferenze.

Intel afferma che la nuova GPU Iris Xe integrata renderà i laptop basati su Tiger Lake migliori del 90% dei sottili e che gli utenti possono aspettarsi frame rate fino a 2 volte superiori anche nei giochi più “pesanti” a 1080p.

A livello di piattaforma, Tiger Lake introduce il supporto per Wi-Fi 6, USB 4 e Thunderbolt 4, nonché l’interconnessione PCIe 4.0 interna e una nuova generazione di RAM DDR5. Le connessioni dirette alle SSD PCIe 4.0 miglioreranno le velocità di trasferimento dei dati e Thunderbolt 4 consentirà l’esecuzione simultanea di quattro display 4K HDR. Dolby Vision e il codec AV1 migliorano le prestazioni multimediali, mentre la crittografia totale della memoria dovrebbe fornire un netto miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza.

Infine, i processori Core di 11esima generazione sono realizzati con il processo Intel “SuperFin” a 10 nm, che sfrutta i gate dei transistor migliorati per ridurre la dispersione di potenza e aumentare le prestazioni a tensioni inferiori. Un aspetto che va a migliorare l’efficienza energetica e la gamma di frequenze che le CPU Tiger Lake possono raggiungere nei laptop compatti.

Fonte Gadgets360