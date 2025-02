Installazione semplice per gli sviluppatori

Apple rilascia la prima beta di visionOS 2.4: nuove funzionalità e opportunità per Vision Pro

Recentemente, Apple ha annunciato il rilascio della prima beta dell'aggiornamento visionOS 2.4, dedicata agli sviluppatori. Questo update arriva a quasi un mese di distanza dall'introduzione di visionOS 2.3, promettendo significative novità per gli utenti del Vision Pro. Con il lancio di queste prime funzionalità, Apple continua a spingere sui confini della tecnologia spatial computing.

Gli sviluppatori interessati a testare visionOS 2.4 possono effettuare l’installazione direttamente dalla sezione Aggiornamento Software nelle impostazioni del loro Vision Pro, dopo aver attivato gli Aggiornamenti Beta. È importante ricordare che è necessaria la registrazione a un account sviluppatore per accedere a questa beta. La facilità di accesso riflette l’impegno di Apple nel coinvolgere la comunità degli sviluppatori per esplorare le potenzialità del nuovo sistema operativo.

Novità significative con Apple Intelligence

Questa nuova versione di visionOS rappresenta una delle più importanti evoluzioni della piattaforma, introducendo per la prima volta Apple Intelligence nel Vision Pro. Dopo il lancio di tali funzionalità su iPhone, iPad e Mac lo scorso anno, Vision Pro si unisce ora al gruppo. Mike Rockwell, vicepresidente del Vision Products Group di Apple, ha dichiarato che l’aggiornamento offrirà agli utenti strumenti per migliorare la loro produttività e creatività. Saranno disponibili innovazioni come Writing Tools, Image Playground e Genmoji, progettati per arricchire l’esperienza utente attraverso nuove modalità di interazione.

Apple Intelligence include diverse funzionalità interessanti. Gli utenti possono generare, correggere e riassumere testi grazie ai Writing Tools, mentre Genmoji permette la creazione di emoji personalizzati. L'app Image Playground consente di generare immagini, mentre Memory Movie facilita la realizzazione di slideshow personalizzati. Altre innovazioni riguardano risposte rapide per messaggi e email, sommari di notifiche e una migliore integrazione di Siri, tutto studiato per rendere l'esperienza più fluida e interattiva.

Una nuova app dedicata alla Spatial Gallery

Un'importante novità di questo aggiornamento è l'introduzione di una nuova app, la Spatial Gallery, progettata appositamente per il Vision Pro. Questa app presenterà una selezione curata di video, foto spatiali e panorami, realizzati da artisti, cineasti e fotografi. Apple intende arricchire l'offerta con contenuti che spaziano dallo sport alla cultura, dall'arte al lifestyle, con l'obiettivo di far scoprire esperienze uniche. In occasione del lancio, saranno disponibili opere di Cirque du Soleil, Red Bull, Porsche e altri, insieme a contenuti esclusivi dietro le quinte di produzioni di Apple TV+.

Gestione e configurazione tramite iPhone

Per semplificare la gestione del Vision Pro, è stata introdotta anche una nuova app Vision Pro disponibile su iPhone. Quest’applicazione offre agli utenti la possibilità di esplorare nuovi contenuti e accedere a varie funzionalità necessarie per ottimizzare l'uso del dispositivo. Tra le opzioni disponibili ci sono il supporto e l'assistenza specifica per Vision Pro, la gestione di una lista di contenuti da scaricare e l’accesso alle informazioni sul dispositivo.

Un’innovazione particolarmente interessante è la possibilità di gestire la Guest Mode dal proprio iPhone. In questo modo, chiunque voglia provare il Vision Pro non deve necessariamente configurare il dispositivo direttamente, rendendo l’esperienza di utilizzo più semplice e accessibile. Una volta pronto all’uso, l’ospite riceverà un avviso sul proprio iPhone, consentendo all’utente di definire le opzioni di accesso e monitorare l’interazione attraverso AirPlay.

Un futuro promettente con visionOS 2.4

Apple prevede di rilasciare visionOS 2.4 al grande pubblico nel mese di aprile. Questa nuova versione rappresenta una pietra miliare per gli utenti del Vision Pro, promettendo di ampliare significativamente le possibilità creative e interattive. Con l'arrivo di nuove funzionalità e contenuti unici, Apple si prepara a trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con l'intrattenimento e la produttività nel contesto della spatial computing.