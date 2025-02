Instagram pronto a lanciare un'app Reels separata: tutte le novità in arrivo

Un'anticipazione sorprendente circola nel mondo digitale: Instagram potrebbe potenzialmente lanciare Reels come app autonoma. Se questa idea si concretizzerà, si potrebbero aprire nuove strade per un'infinita fruizione di contenuti video. Sebbene nulla sia ancora ufficiale, fonti vicine alla direzione di Instagram rivelano che il CEO Adam Mosseri ha recentemente toccato questo argomento con i dipendenti, suggerendo che ci siano piani in cantiere. Questa mossa potrebbe rappresentare una reazione strategica all'esperienza di TikTok negli Stati Uniti, dove la sua posizione sembra sempre più incerta.

Il contesto di una possibile separazione

La creazione di Reels risale a un periodo di crescente attenzione da parte del governo statunitense nei confronti di TikTok. Nel tentativo di rispondere a questa situazione, Instagram ha lanciato il suo servizio di video brevi in 50 paesi, inclusi gli Stati Uniti. La situazione attuale accentua l’importanza di capitalizzare sull'incertezza di TikTok negli USA. Insomma, Instagram non può permettersi di restare indietro in un settore dove gli utenti sono sempre più attratti da formati video rapidi e coinvolgenti.

Progetto Ray: un piano ambizioso

Negli ambienti interni di Instagram, il piano per Reels è conosciuto come "Progetto Ray". Questo nome evoca qualcosa di misterioso, quasi come una trama d’azione di un anime. Tuttavia, si tratta di un’iniziativa che promette di arricchire le raccomandazioni video per i nuovi iscritti e di ampliare la durata dei video, portandoli fino a tre minuti. L'obiettivo è attrarre un pubblico più giovane, colpito dal fascino di TikTok, e incentivare i creatori a preferire Reels per le loro creazioni.

Incentivi per i creatori e sfide competitive

Per rendere Reels sempre più attraente, Instagram ha attuato una serie di incentivi finanziari volti a garantire l’esclusività dei contenuti sulla propria piattaforma. Dalla proposta di un possibile divieto a TikTok negli Stati Uniti, Instagram ha iniziato a versare somme significative ai creatori, con pagamenti che sfiorano decine di migliaia di dollari al mese per chi pubblica esclusivamente su Reels. In aggiunta, la piattaforma ha recentemente introdotto un'app per l'editing video chiamata “Edits”, concepita per concorrere con CapCut, un prodotto dell’azienda madre di TikTok, ByteDance.

La situazione di TikTok e il futuro del mercato

Nel frattempo, TikTok continua a trovarsi in una posizione fragile, con il presidente Donald Trump che ha posticipato la scadenza per la cessione delle operazioni americane di ByteDance a inizio aprile. In questo contesto di instabilità, Instagram sembra voler approfittare della situazione per rafforzare la propria posizione nel mercato dei video. Sebbene Meta, la società madre di Instagram, non divulghi cifre specifiche sui ricavi della piattaforma, gli ultimi rapporti indicano che le vendite pubblicitarie negli Stati Uniti sono aumentate del 24% nell’ultimo anno, costituendo quasi la metà delle entrate pubblicitarie domestiche di Meta. Questo riflette una crescente tendenza nell'uso dei video, confermata anche da recenti dichiarazioni del direttore finanziario Susan Li.

Con tutte queste manovre in corso, il futuro di Instagram e Reels si preannuncia più dinamico che mai. Mentre la situazione con TikTok resta da chiarire, la competizione tra le due piattaforme si intensifica, e gli utenti si preparano a esplorare nuovi orizzonti nel mondo del video online.