Instagram potrebbe aumentare la durata dei Reels fino a 10 minuti

Negli ultimi tempi abbiamo visto come i Reels abbiano ottenuto sempre più consensi sulle varie piattaforme social. Partiti con TikTok, i Reels sono poi diventati una caratteristica anche di Instagram e Facebook, oltre che di YouTube. Su Instagram i Reels sono stati introdotti tre anni fa, in un primo momento con una durata di soli 15 secondi. Ora possono durare fino a 90 secondi e in futuro potrebbero diventare ancora più lunghi.

Stando a quanto affermato dal tipster Alessandro Paluzzi, infatti, Instagram sta esplorando la possibilità di creare Reels lunghi fino a 10 minuti. Attualmente, come accennato, questi video hanno una durata massima di 90 secondi, anche se alcune opzioni consentono di creare video lunghi fino a 3 minuti. Tuttavia, gli screenshot condivisi da Alessandro Paluzzi suggeriscono un potenziale aumento a 10 minuti.

Al momento non è chiaro se e quando questo aggiornamento verrà distribuito agli utenti. Secondo Engadget, infatti, Meta lo starebbe testando internamente, pertanto non possiamo fare altro che aspettare e vedere se verrà rilasciato per test esterni ed eventualmente distribuito in un secondo momento a tutti gli utenti.

TikTok attualmente consente agli utenti di condividere video della durata massima di 10 minuti. L’impressione è che Instagram voglia puntare su questo aggiornamento per mantenere una certa competitività: un motivo in più per credere che i Reels da 10 minuti arriveranno presto.

Con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili, Instagram Reels svolge un ruolo significativo nella generazione di contenuti. Anche i notiziari e le principali organizzazioni dei media utilizzano i Reels per condividere notizie e connettersi con un pubblico più ampio. Dato questo contesto, la potenziale introduzione di video di 10 minuti rappresenterebbe senza dubbio una novità molto importante per i creatori di contenuti.