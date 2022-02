Instagram, arriva il Mi piace alle Storie senza messaggio privato

Instagram sta lanciando una nuova funzione che consentirà di mettere Mi piace ad una Storia senza necessariamente inviare un messaggio privato, come invece avviene oggi.

Al momento, infatti, qualsiasi risposta inviata ad un contatto Instagram su una Storia, sia che si tratti di un’emoji o di un messaggio completo, viene visualizzata come risposta nella posta in arrivo; con questa nuova funzionalità, invece, gli utenti possono esprimere il loro apprezzamento (o disappunto) per una Storia evitando l’invio di un messaggio privato.

“Mentre scorri le Storie, tra l’invio del messaggio e l’icona di quel piccolo aeroplanino di carta, comparirà un’altra icona a forma di cuore“, ha precisato in un video il numero uno di Instagram, Adam Mosseri. “Basta toccarla per inviare un Mi piace all’autore di quella storia – aggiunge Mosseri – Quel Mi piace apparirà nel foglio della persona che lo visualizzerà e non come messaggio privato”.

Nonostante questo cambiamento, le storie continueranno a non avere un conteggio dei like, che è un approccio molto diverso da quello che Instagram ha scelto per i feed principali degli utenti. Instagram (che ora fa parte di Meta, ndr) ha trascorso più di due anni a testare i conteggi dei like sul feed principale prima di prendere la decisione di lasciarli attivi per impostazione predefinita: tuttavia, come noto, gli utenti possono scegliere di nasconderli nei loro post.

Per i Mi piace sulle storie non comparirà alcun conteggio pubblico, anche se gli utenti potranno vedere chi ha lasciato un Mi piace sulle proprie storie. “L’obiettivo è quello di assicurarsi che le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche non intasare troppo i messaggi privati”, ha concluso Adam Mosseri.

La nuova funzione dovrebbe arrivare sull’applicazione nel giro di qualche settimana.

Fonte The Verge