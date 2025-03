Innovazioni di Verizon per il supporto ai primi soccorritori durante emergenze e disastri

La tecnologia moderna gioca un ruolo cruciale nel garantire la connettività durante situazioni di crisi. In un’intervista recente, Maggie Hallbach, Vicepresidente Senior del Settore Pubblico di Verizon e Presidente di Frontline, ha fornito interessanti dettagli su come l’azienda stia lavorando per supportare i primi soccorritori. La previsione della connettività durante disastri naturali e altre emergenze è fondamentale per garantire che i team di emergenza possano comunicare e coordinarsi in tempo reale.

L’importanza della connettività per i primi soccorritori

Molte volte non si riflette su quanto sia vitale la comunicazione durante le emergenze. La continuità telefonica e la possibilità di condividere informazioni in tempo reale sono essenziali per il lavoro dei primi soccorritori. Hallbach ha evidenziato come Verizon stia investendo nella creazione di dispositivi mobili più piccoli e portatili, in grado di offrire ai soccorritori una connettività senza interruzioni. Grazie ai progressi tecnologici, questi dispositivi possono ora essere realizzati in dimensioni contenute e a costi ridotti, facilitando così la loro distribuzione rapida.

Uno degli esempi più significativi è l’unità di connettività a risposta rapida , che può essere attivata in meno di quindici minuti da una sola persona, fornendo servizi vocali e di Internet ai primi soccorritori. Questo dispositivo, lungo sei piedi e largo due e mezzo, è senza dubbio un passo avanti per la gestione della comunicazione in situazioni di emergenza.

Funzionalità e capacità tecnologiche avanzate

La RRCU è in grado di supportare diverse tecnologie di comunicazione, tra cui il C-band spectrum, 5G, ed opzioni di connettività via satellite, sia a bassa che a media orbita. Inoltre, può gestire fino a 120 utenti attivi, consentendo una connettività continua in scenari critici. Hallbach ha fatto un confronto con i rimorchi SPOT , evidenziando che, sebbene le RRCU siano più piccole, possiedono prestazioni comparabili. In situazioni di emergenza, come gli incendi boschivi, il Wi-Fi satellitare fornito da tali dispositivi si è rivelato fondamentale.

L’importanza dei dati nella risposta alle emergenze

Hallbach ha inoltre sottolineato il valore dei dati raccolti dai primi soccorritori per migliorare l’efficacia delle operazioni. Nel caso di un incendio, ad esempio, è cruciale monitorare i parametri bio-metrici dei pompieri in tempo reale ed inviare dati pertinenti agli operatori del 911. Per garantire che tali informazioni siano trasmesse senza ritardi, Verizon sta costantemente lavorando per ottimizzare le velocità di upload e download, un aspetto essenziale per la riuscita delle operazioni di emergenza.

Ottimizzazione della rete e slicing

Utilizzare “network slicing” rappresenta una delle innovazioni più rilevanti che Verizon ha implementato. Questo approccio consente di garantire che le applicazioni per i servizi di emergenza e le organizzazioni di pubblica sicurezza siano sempre prioritizzate. Hallbach ha chiarito che questa metodologia è distinta dal sistema di “Priorità e Pre-emption” introdotto nel 2019. In situazioni di congestione della rete, le comunicazioni delle organizzazioni di pubblica sicurezza hanno la precedenza su quelle del pubblico generale.

Tuttavia, il network slicing si concentra su applicazioni specifiche, collaborando con fornitori di applicazioni per la sicurezza pubblica per ottimizzare il funzionamento della rete.

Collaborazioni strategiche e attività futuro

Il team di Hallbach non si limita a prepararsi solo per eventi di emergenza, ma apprende anche da manifestazioni di grande velocità come il festival delle mongolfiere di Albuquerque. Questo approccio consente di analizzare le prestazioni e di pianificare migliorie future in vista di ulteriori incidenti. Hallbach ha anche messo in evidenza come durante le situazioni di crisi le collaborazioni settoriali, congiuntamente alle agenzie governative, siano fondamentali. La chiarezza sui contatti operative durante un’emergenza può decisamente ridurre i rischi di comunicazione inefficace, garantendo una risposta più efficace alle emergenze.