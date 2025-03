Innovazione e tecnologia: vivo presenta novità al Boao Forum for Asia 2025

Il Boao Forum for Asia 2025, attualmente in corso a Hainan, si distingue per la significativa presenza di vivo, che per il quarto anno consecutivo svolge il ruolo di partner strategico dell’evento. In questa edizione, l’azienda ha svelato alcune delle sue innovazioni più rilevanti, come la Blue Technology Matrix e il nuovo visore di realtà mista, vivo Vision, delineando una visione progressista per il futuro della tecnologia mobile.

L’intervento di Hu Baishan e l’evoluzione del settore mobile

Durante la sessione intitolata “vivo Release Moment“, Hu Baishan, Executive Vice President di vivo, ha condiviso i traguardi ottenuti dall’industria della telefonia mobile in Cina, evidenziando come questo settore sia stato, negli ultimi decenni, il fulcro dell’innovazione tecnologica. Hu ha messo in evidenza il lento ma costante impegno di vivo verso il miglioramento dell’esperienza utente, sottolineando che l’azienda ha raggiunto oltre 500 milioni di clienti a livello globale. Questo è un risultato significativo che attesta la solidità e l’affermazione di vivo nel mercato mondiale.

Hu ha poi approfondito il tema dell’integrazione tra il mondo digitale e fisico. Secondo il suo ragionamento, la congiunzione di robotica e intelligenza artificiale sta trasformando le modalità di interazione e lavoro della società contemporanea. La tecnologia mobile, in questo contesto, ha il potenziale di fungere da collante tra queste due realtà, consentendo esperienze più personalizzate e innovative per gli utenti. Un aspetto che, nel lungo termine, potrebbe portare a un’evoluzione della robotica come naturale estensione del settore mobile.

La nascita del vivo Robotics Lab

Un’importante novità annunciata durante il forum è stata la creazione del vivo Robotics Lab. Questo laboratorio avrà come scopo principale lo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della robotica, con focus particolare sul “cervello” e sugli “occhi” dei robot. L’obiettivo è sofisticare le capacità dei robot, rendendoli sempre più intelligenti e reattivi. Questa iniziativa non solo dimostra l’impegno di vivo nel campo della tecnologia avanzata, ma indica anche una direzione futura per le interazioni quotidiane e professionali.

La presentazione di vivo Vision

La presentazione di vivo Vision segna un’importante evoluzione nell’integrazione della realtà mista nella quotidianità. Questo visore di realtà mista offre un’esperienza immersiva destinata a modificare le modalità di interazione con il mondo digitale. Con un focus particolare sulla robotica e la realtà aumentata, vivo si prefigge di elevare la tecnologia a un livello di maggiore accessibilità e utilità per gli individui.

L’integrazione di queste tecnologie avanzate rappresenta un passo rilevante per l’azienda, poiché mira non solo a offrire prodotti innovativi, ma anche a migliorare la qualità della vita degli utenti attraverso soluzioni tecnologiche più avanzate e personalizzate.

In sintesi, le innovazioni presentate da vivo al Boao Forum for Asia 2025 indicano chiaramente la strategia dell’azienda di posizionarsi come leader nel settore tecnologico, attraverso il miglioramento continuo dell’esperienza utente e l’adozione di tecnologie all’avanguardia.