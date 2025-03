Innovazione al MWC 2025: presentato il Sistema LINXC Bridge di pureLiFi e Solace Power

Al Mobile World Congress 2025 che si tiene a Barcellona, si è assistito a una rivelazione rivoluzionaria: il Sistema LINXC Bridge di pureLiFi e Solace Power. Questa nuova proposta promette di semplificare l'accesso a internet a banda larga, rivoluzionando il panorama della connettività globale.

Il potenziale del sistema LINXC Bridge

Il Sistema LINXC Bridge mira a facilitare la vita per i fornitori di accesso fisso a internet, inclusi i servizi a banda larga domestica 5G e Internet via satellite. Grazie alla tecnologia Li-Fi, che sfrutta i segnali luminosi per la trasmissione dei dati, il sistema offre una latenza ridotta e una velocità potenzialmente elevata, capace di raggiungere i 5000 megabit al secondo. Queste caratteristiche rappresentano una vera opportunità per i provider, rendendo la connettività più rapida e affidabile per gli utenti finali.

Alistair Banham, CEO di pureLiFi, ha commentato l'entusiasmo generato dalla collaborazione con importanti marchi del settore delle telecomunicazioni, sottolineando come questo sistema possa trasformare l'economia della distribuzione della banda larga nel mondo, migliorando così l'accesso e la soddisfazione del cliente.

Dove sarà disponibile la tecnologia Li-Fi?

Attualmente, il Sistema LINXC Bridge è in fase di prova, ma si prevede che gli utenti statunitensi saranno tra i primi a poterne usufruire. Questa innovativa soluzione si propone di colmare il divario esistente per molti fornitori di servizi wireless fissi che si trovano in difficoltà nel garantire la connettività ad alta velocità agli americani. Secondo una fonte di pureLiFi, la sistemazione del modem 5G all'esterno può contribuire ad aumentare la capacità della rete, risolvendo problemi di congestionamento che affliggono attualmente i carrier.

In un contesto in cui oltre un milione di utenti in attesa di servizio a banda larga 5G si sono iscritti a T-Mobile, la tecnologia Li-Fi potrebbe costituire una soluzione vitale, soprattutto in quelle comunità rurali che spesso hanno accesso limitato a connessioni internet adeguate.

Vantaggi della tecnologia Li-Fi

La tecnologia Li-Fi offre numerosi vantaggi rispetto al tradizionale Wi-Fi, a partire da velocità più elevate e latenza ridotta. Il Sistema LINXC Bridge si distingue per la sua installazione facile e a basso costo. Questo prodotto si propone come una valida opzione per le aziende di telecomunicazioni, rendendo la vita più semplice e contenendo i costi per i clienti. La possibilità di ottenere velocità multipli gigabit fino a 5Gbps è un altro punto di forza, garantendo prestazioni superiori a quelle delle tecnologie attualmente in uso.

Un ulteriore aspetto positivo è l'efficienza energetica: il Li-Fi utilizza lampadine a LED, contribuendo così a un consumo energetico ridotto. Inoltre, la sicurezza rappresenta un fattore cruciale, con la tecnologia che è già adottata in ambiti come la difesa e il governo.

Con una configurazione che può avvenire all'esterno dell'abitazione e che elimina la necessità di forare muri, l'installazione del Sistema LINXC Bridge è veloce e non invasiva. Le operazioni di montaggio richiedono soltanto pochi minuti e sono semplificate dalla comunicazione Li-Fi. Tuttavia, è importante notare che la tecnologia Li-Fi presenta delle limitazioni. Ad esempio, la sua portata è limitata e dipende dal segnale luminoso, il che significa che la connessione è confinata ad ambienti chiusi.

Questa innovazione rappresenta uno step significativo verso il futuro della connettività, potenzialmente in grado di colmare il divario digitale esistente nelle aree già servite e non.