Inizio del rilascio globale di One UI 7: Samsung annuncia le prime date importanti

Samsung ha comunicato che il tanto atteso rilascio stabile di One UI 7 inizierà a livello globale il 7 aprile. Questo aggiornamento, che porta con sé diverse novità e miglioramenti, ha generato grande attesa tra gli utenti degli smartphone Samsung, ora proiettati verso l’esperienza offerta da Android 15.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Da ciò che emerge dalle comunicazioni ufficiali, i possessori di dispositivi come la serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 saranno tra i primi a ricevere questo aggiornamento, sebbene ci siano particolari tempistiche specifiche per il mercato statunitense.

Dettagli sul rilascio di One UI 7 negli Stati Uniti

Nonostante la data di partenza globale sia fissata per il 7 aprile, per gli utenti statunitensi l’attesa si protrarrà di qualche giorno. Samsung ha infatti specificato che il rilascio stabile della One UI 7 inizierà negli USA non prima del 10 aprile. Questo significa che, mentre i mercati globali fruiranno per primi delle novità, chi risiede negli Stati Uniti dovrà pazientare fino a quella data.

Ovviamente, l’annuncio è stato accolto con una certa frustrazione tra gli utenti americani, che vedono i colleghi in altri paesi già in procinto di provare le novità offerte da Android 15. Tuttavia, la pianificazione dei rilasci per le varie regioni è pratica comune per garantire una gestione efficiente del rollout, specialmente per un marchio di tale portata.

Dispositivi coinvolti nel primo lotto di aggiornamenti

I nuovi dispositivi che riceveranno l’aggiornamento stabile comprendono il Galaxy S24, il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, tutti modelli di punta di Samsung. Ma c’è di più: altri smartphone e tablet saranno aggiornati successivamente. Tra questi, le aspettative sono alte per il Galaxy S24 FE, la serie Galaxy S23 e i modelli Galaxy Tab della serie S9 e S10.

Questo ampio elenco di dispositivi mostra l’impegno di Samsung nel voler offrire supporto aggiornato su un largo numero di sue linee di prodotti. Tuttavia, ci si aspetta che anche la loro disponibilità incontestabile possa variare, come indicato dalla stessa azienda, segnalando che la disponibilità dell’aggiornamento “può variare in base al mercato“.

Origine dei rilasci e attese degli utenti

In genere, Samsung inizia il rilascio di aggiornamenti dalla Corea del Sud, il che significa che il mercato locale potrebbe ogni volta essere il primo a ricevere le novità. Questo è un modo per testare la nuova versione in un ambiente dove l’azienda ha il massimo controllo prima di estenderlo ad altri mercati globali.

Il lancio di One UI 7 rappresenta una tappa significativa per Samsung, data l’importanza degli aggiornamenti nel mantenere il supporto e la soddisfazione degli utenti. Sebbene i clienti americani possano sentirsi delusi per il ritardo, la pazienza potrebbe ripagare con un’esperienza migliorata e nuove funzionalità che arricchiranno l’uso dei dispositivi.

In attesa che arrivi il momento di esplorare Android 15 nei propri smartphone Samsung, gli appassionati possono iniziare a prepararsi e a scrutare i primi feedback dai mercati che otterranno per primi l’aggiornamento, creando un ambiente di anticipazione e curiosità che spesso circonda il lancio di nuove versioni software.