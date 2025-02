Iniziative nazionali per la sicurezza in rete: il Safer Internet Day del 11 febbraio

Spesso ci muoviamo nel mondo digitale con leggerezza, passando rapidamente da un social a una chat. Questo comportamento, tuttavia, nasconde insidie che possono mettere a rischio la sicurezza dei più giovani. Il Safer Internet Day, che quest’anno si celebra l'11 febbraio, offre un'importante opportunità per riflettere sull'uso consapevole delle tecnologie digitali, promuovendo un ambiente online più sicuro e responsabile. Ogni anno, questa giornata si tiene il secondo martedì di febbraio ed è il risultato di un’iniziativa della Commissione Europea, avviata nel 2004, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza in rete.

L'importanza della giornata dedicata alla sicurezza online

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day si è evoluto, ottenendo una risonanza globale che va ben oltre i confini europei. Oggi, più di 180 paesi partecipano a questa giornata, con varie iniziative ed eventi pensati per educare e informare su come navigare in rete in modo più sicuro. Il tema scelto per quest’anno, "Together for a better internet", sottolinea l'importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni e aziende affinché si crei uno spazio virtuale positivo, in particolare per bambini e adolescenti. La crescita esponenziale dell'uso di internet tra i giovani richiede un maggiore impegno nella lotta contro i pericoli del cyberbullismo e altre forme di abuso online.

Eventi in programma per la giornata

Quest'anno, il Safer Internet Day prevede una serie di eventi che si estendono per tutto il mese di febbraio, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni. Tra le iniziative di maggiore rilievo figura "Generazioni Connesse", promossa dal Safer Internet Centre Italia. Martedì 11 febbraio, a partire dalle 10.30, gli studenti potranno partecipare a un dibattito interattivo in streaming, per condividere esperienze e sensibilizzare i coetanei sui rischi della navigazione online.

Parallelamente, la Polizia di Stato, in collaborazione con Unieuro, propone l'iniziativa #cuoriconnessi, che si svolgerà nella stessa giornata, tra le 10.30 e le 12.00. Si prevede la partecipazione di migliaia di studenti in tutta Italia che, attraverso un live streaming, potranno confrontarsi su questioni di vitale importanza legate al cyberbullismo, promuovendo così una maggiore consapevolezza.

Telefono Azzurro: conversazioni cruciali su sicurezza e intelligenza artificiale

Telefono Azzurro, un'importante realtà attiva nel supporto ai minori, ha organizzato degli incontri speciali sia a Milano che a Roma. Questi eventi si concentreranno sul dibattito riguardante l’impatto delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale sulla vita dei giovani. Si prevedono interventi di esperti e rappresentanti di aziende del settore tech per discutere strategicamente misure preventive e innovative.

Un recente studio commissionato da Telefono Azzurro a BVA Doxa ha rivelato che il 40% degli adolescenti ha timori legati all'uso dell'intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda la possibilità di essere oggetto di deepfake. Questi timori possono influenzare notevolmente le relazioni sociali e la reputazione dei ragazzi, convinzioni che necessitano di un’immediata attenzione per prevenire conseguenze indesiderate.

La campagna Meet Your Digital Self per una maggiore consapevolezza

Nell’ambito delle celebrative attività per il Safer Internet Day, Lenovo e Telefono Amico hanno avviato insieme la campagna "Meet Your Digital Self". L’iniziativa ha come obiettivo quello di educare i giovani a un uso più consapevole delle tecnologie digitali, ponendo attenzione anche sul potenziale positivo che queste possono avere.

Un altro studio di BVA Doxa ha rivelato che circa il 45% dei giovani avverte una disconnessione tra il mondo online e la propria vita quotidiana, generando sentimenti di solitudine e ansia. Oggi, un buon numero di ragazzi della Generazione Z sente il bisogno di esprimersi maggiormente online rispetto al contesto reale. Pertanto, il supporto offerto attraverso il servizio telefonico e di messaggistica di Telefono Amico rappresenta un'opportunità importante per ascoltare e aiutare i giovani in questo periodo di incertezze e difficoltà.