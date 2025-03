Iniziativa del governo britannico mette in discussione la privacy degli utenti iCloud

Recentemente, è emersa una controversia riguardante l’accesso governativo ai dati degli utenti di iCloud, con un’udienza riservata che ha scosso il panorama tecnologico nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il governo britannico sta richiedendo a Apple di implementare un sistema di backdoor nella crittografia dei dati, suscitando preoccupazioni significative sulla sicurezza e la privacy dei cittadini.

La richiesta del governo britannico

Il governo del Regno Unito ha presentato una richiesta che, se accettata, costringerebbe Apple a fornire accesso ai dati degli utenti di iCloud, non solo per i cittadini britannici, ma per tutti gli utenti a livello globale. Attualmente, gli utenti di iCloud hanno la possibilità di attivare la funzione di Advanced Data Protection , che offre una crittografia end-to-end per quasi tutti i dati memorizzati. Ciò significa che solo l’utente e i suoi dispositivi hanno accesso alla chiave di crittografia, impedendo a Apple e a qualsiasi autorità governativa di accedere a queste informazioni.

Questa situazione si complica ulteriormente, poiché i sistemi di crittografia più vulnerabili consentono a Apple di avere accesso ai dati e di condividerli con le autorità su richiesta di un’ordinanza del tribunale. La richiesta britannica solleverebbe interrogativi sulla compatibilità di questa pratica con gli standard di privacy attuali e le aspettative degli utenti, che si aspettano un alto livello di protezione per le loro informazioni personali. Di fronte a queste pressioni, Apple ha deciso di sospendere l’implementazione di ADP per gli utenti nel Regno Unito, mentre contesta legalmente l’ordinanza.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Udienza segreta e mancanza di trasparenza

Uno degli aspetti più controversi della legislazione attuale è il fatto che le ordinanze impartite ai giganti della tecnologia avvengono in segreto, rendendo impossibile per il pubblico e i media assistere o contestare le procedure. Apple si è trovata in una posizione difficile, poiché era impossibilitata a commentare pubblicamente sulla richiesta del governo britannico. Tuttavia, l’azienda ha trovato un modo per comunicare indirettamente la situazione, annunciando semplicemente la sospensione di ADP senza spiegare le ragioni dietro questa scelta.

A seguito di questa decisione, i giornalisti britannici si sono riuniti presso le Royal Courts of Justice, convinti di poter ottenere maggiori informazioni, ma sono stati esclusi dall’aula. Spetta ora alla comunità e ai media fare pressione affinché la situazione si risolva in modo più trasparente.

Reazioni internazionali e preoccupazioni condivise

Diverse organizzazioni e gruppi di advocacy hanno sollevato obiezioni all’operato del governo britannico, richiedendo maggiore trasparenza riguardo alla questione. Nella sponda americana, i membri del Congresso stanno mostrando il loro disappunto riguardo l’udienza segreta, presentando una richiesta bipartisan per una revisione pubblica delle deliberazioni. Tra i nomi in campo, figura il senatore Ron Wyden, che ha evidenziato l’inefficienza e l’ingiustizia di mantenere sull’argomento un velo di segretezza.

In una dichiarazione rilasciata da Caroline Wilson Palow, direttrice legale di Privacy International, si sottolinea che “l’uso di un ordine segreto da parte del Regno Unito per compromettere la sicurezza a livello mondiale è inaccettabile”. Gli utenti di tutto il mondo fanno affidamento sulla crittografia per proteggere le loro informazioni più sensibili, e non ci si dovrebbe aspettare che uno stato possa indebolire queste protezioni.

Con crescente attenzione e allerta a livello globale, questo caso è diventato uno dei temi più discussi nella sfera della protezione della privacy e della sicurezza dei dati.