Infinix presenta innovazioni sorprendenti al MWC 2025: smartphone con pannelli solari e tecnologia E Ink

In occasione della Mobile World Congress 2025, il marchio cinese Infinix ha catturato l'attenzione con concetti innovativi nel campo della tecnologia mobile. Tra le novità più interessanti spiccano uno smartphone dotato di un pannello solare integrato e una custodia che sfrutta l'energia solare. Questi dispositivi sono attualmente in fase di sviluppo, ma i prototipi presentati durante la fiera hanno mostrato risultati promettenti. Le proposte di Infinix mirano a combinare sostenibilità e funzionalità, rispondendo alle esigenze moderne degli utenti.

L’innovativa tecnologia SolarEnergy-Reserving

La tecnologia presentata da Infinix, denominata SolarEnergy-Reserving, è all'avanguardia nel settore. Utilizza celle solari in perovskite, un materiale più sottile e meno costoso rispetto ai tradizionali pannelli solari in silicio. Questo approccio alla produzione di energia solare rappresenta un passo avanti verso la sostenibilità e l’efficienza. Un aspetto importante di questa tecnologia è il sistema di tracciamento del punto di massima potenza , che regola il voltaggio per ottimizzare la quantità di energia raccolta, evitando al contempo un surriscaldamento del dispositivo.

Questa soluzione permette di caricare il telefono fino a 2W, accumulando energia quando il dispositivo non è in uso. L’idea di uno smartphone che si ricarica grazie alla luce del sole si presenta quindi come un’alternativa alle tradizionali fonti di alimentazione. Il prototipo funziona bene, offrendo una prospettiva interessante per il futuro della tecnologia mobile e della sua integrazione con fonti rinnovabili.

La custodia solare: un compromesso interessante

Accanto allo smartphone con pannello solare, Infinix ha presentato anche una custodia innovativa. Questo accessorio è stato concepito per alimentare il telefono attraverso contatti laterali, consentendo di passare facilmente a una custodia normale quando necessario, ad esempio durante le uscite serali. La versatilità di questo prodotto lo rende funzionale e pratico, garantendo non solo una protezione per il dispositivo, ma anche un extra di energia in caso di emergenza.

In un’epoca in cui le interruzioni di corrente possono essere comuni, avere a disposizione una soluzione di ricarica sfruttando la luce solare rappresenta un modo efficace per restare connessi. La custodia solare non è solo un accessorio, ma potrebbe diventare un compagno indispensabile per molti utenti, contribuendo alla sostenibilità e al risparmio energetico.

Le novità sul fronte degli smartphone E Ink

Infinix si sta divertendo anche con un'altra innovazione: un telefono di seconda generazione con tecnologia E Ink e capacità di cambiare colore. Nella versione precedente, il pannello retrostante mutava tonalità solo quando era collegato alla rete elettrica, ma il nuovo modello può ora farlo utilizzando l'energia interna della batteria del telefono. Queste novità offrono agli utenti una maggiore personalizzazione, con una gamma di pattern e palette tra cui scegliere.

Inoltre, gli utenti possono impostare il dispositivo affinché l’aspetto cambi seguendo le condizioni atmosferiche o utilizzando fotografie come ispirazione per la palette dei colori. Questa funzionalità non solo aggiunge un tocco estetico, ma le possibilità creative sono amplificate dalla presenza dell'intelligenza artificiale, che potrebbe suggerire delle combinazioni personalizzate in base alle preferenze dell'utente.

Conclusione delle novità presentate

Infinix, attraverso queste innovazioni presentate al MWC 2025, sta chiaramente puntando su tecnologie che combinano sostenibilità e praticità. La ricerca per soluzioni che integrano energia solare nei dispositivi mobili rappresenta un passo importante verso un futuro più ecologico. Le nuove funzionalità degli smartphone E Ink arricchiscono ulteriormente l'offerta, rendendo i dispositivi non solo più attuali ma anche più adattabili alle esigenze degli utenti. Con queste proposte, Infinix dimostra di voler essere in prima linea nell'evoluzione del settore tecnologico e nell'adozione di pratiche più responsabili.