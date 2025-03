Infinix presenta il Note 50x: un smartphone pensato per il gaming

Sta per debuttare in India l’Infinix Note 50x, il cui lancio è previsto per il 27 marzo. Questo smartphone si propone come una scelta allettante per gli appassionati di gaming, grazie alla presenza del potente SoC Dimensity 7300 Ultimate. Con un prezzo atteso sotto i 12.000 INR , il Note 50x potrebbe ottenere un ottimo riscontro tra i giovani utenti.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Potenza e batteria: dettagli significativi

Secondo quanto divulgato sul sito ufficiale di Infinix, il Note 50x sarà equipaggiato con una batteria “SolidCore” da 5.500 mAh. Questa batteria si contraddistingue per un’elevata capacità di carica, con un totale di 2.300 cicli di ricarica previsti. Grazie a queste caratteristiche, la durata complessiva della batteria promette una prestazione duratura, in grado di supportare fino a 2,2 ore di chiamate anche con l’1% di carica residua.

Il caricabatterie fornito in dotazione sarà da 45W, una potenza significativa che dovrebbe consentire ricariche rapide. È interessante notare che il Note 50x supporterà anche la ricarica inversa cablata a 10W, permettendo di caricare altri dispositivi tramite il suo alimentatore, una funzione alquanto utile in situazioni di emergenza. Inoltre, sarà presente il caricamento bypass, ottimizzando ulteriormente le performance della batteria durante il gioco e l’uso intensivo.

Funzionalità pensate per i gamer

Infinix ha confermato alcune caratteristiche focalizzate sul gaming per il Note 50x. Il dispositivo sarà in grado di garantire un frame rate di 90FPS, una specifica particolarmente interessante per coloro che cercano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Sul fronte fotografico, il telefono sarà dotato di una fotocamera principale da 50MP, capace di catturare immagini di alta qualità, rendendolo un dispositivo versatile anche per le esigenze fotografiche quotidiane.

In termini di robustezza, il Note 50x avrà la certificazione MIL-STD-810H, il che significa che il telefono dovrebbe resistere meglio a urti e condizioni ambientali avverse, rendendolo un compagno ideale per gli avventurieri e gli utenti attivi. Inoltre, il modello sarà disponibile in tre colorazioni, con un’opzione particolare in verde, caratterizzata da un retro in pelle vegana, una scelta che punta a coniugare stile e sostenibilità.

L’Infinix Note 50x si presenta così come un dispositivo che ha molte carte da giocare nel competitivo mercato degli smartphone da gaming; ora non resta che aspettare il 27 marzo per scoprire le reazioni degli utenti e le recensioni dopo il lancio ufficiale nel mercato indiano.