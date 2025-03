Infinix lancia il Note 50 Pro+: un aumento sostanziale delle prestazioni con 5G e intelligenza artificiale

Il nuovo Infinix Note 50 Pro+ è finalmente stato presentato, un dispositivo di punta nella serie Note 50 che promette connessioni 5G e un’ampia gamma di funzionalità grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Questo smartphone è stato svelato insieme a nuovi accessori come l’AI Ring e gli AI Buds, segnando una chiara direzione dell’azienda verso una strategia multi-prodotto centrata sull’intelligenza artificiale.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Caratteristiche principali del Note 50 Pro+

Il Note 50 Pro+ si distingue per il suo robusto design metallico e un display AMOLED da 6,78 pollici che vanta una straordinaria frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Tra le sue dotazioni spicca un sensore di impronte digitali integrato sotto il display e una potente batteria da 5.200 mAh. La compatibilità con la rete 5G consente di sfruttare velocità di connessione elevate, grazie anche al nuovo chipset Dimensity 8350, progettato da Mediatek con un processo produttivo a 4 nm. Questo processore non solo migliora le prestazioni generali, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate sotto il termine Infinix AI∞.

Il nuovo assistente AI, Folax, arricchisce ulteriormente l’esperienza utente. Folax è stato progettato per fornire riconoscimento dei contenuti sullo schermo, traduzioni istantanee, ed altre funzioni interattive. Le funzionalità dell’assistente includono strumenti di fotoritocco come AI Eraser e AI Cutout, nonché strumenti di scrittura e generazione di sfondi.

Fotocamere e funzionalità fotografiche

In termini di fotografia, il Note 50 Pro+ è equipaggiato con tre fotocamere posteriori, tra cui una principale da 50 MP e un teleobiettivo 3x realizzato con sensore Sony IMX896. Questa configurazione ottimizza le capacità fotografiche del telefono, permettendo di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un aspetto particolarmente innovativo è l’inclusione di un sensore di monitoraggio della salute situato sul retro del dispositivo, progettato per misurare il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Questo sensore è collocato sulla parte superiore della fotocamera, rendendolo facilmente accessibile per l’utente. L’interfaccia utente, XOS 15 basato su Android 15, integra funzionalità AI che ottimizzano l’hardware per migliorare prestazioni in giochi ed applicazioni.

Ricarica e autonomia della batteria

La batteria da 5.200 mAh è dotata di supporto per ricarica cablata a 100W, permettendo di passare dallo 0 al 100% in soli 32 minuti. Inoltre, il Note 50 Pro+ offre anche ricarica wireless MagCharge a 50W, facilitando la connessione ai caricabatterie magnetici. La possibilità di ricarica inversa da 10W via cavo e 7,5W in modalità wireless rappresenta un valore aggiunto per gli utenti, rendendo il dispositivo altamente versatile.

Non meno rilevante è il supporto per la rete 5.5G, che unisce dati wireless e cellulari per offrire velocità di upload migliorate fino al 131% e download incrementati fino al 606%. Queste funzionalità conferiscono al Note 50 Pro+ un vantaggio notevole in termini di connettività.

Disponibilità e prezzi

Il Note 50 Pro+ sarà disponibile in tre varianti di colore: Titanium Gray, Enchanted Purple e una Racing Edition caratterizzata da un design accattivante. Il dispositivo è equipaggiato con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, con un prezzo di partenza di 370 dollari nei mercati internazionali. Tuttavia, al momento non sono state fornite informazioni sulla data di lancio e sulla disponibilità degli accessori AI Buds e AI Ring.

In attesa di ulteriori dettagli, gli appassionati di tecnologia possono essere certi che Infinix sta preparando il terreno per un’evoluzione significativa nel settore degli smartphone con il Note 50 Pro+.