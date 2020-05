Inedito Galaxy M01s: compare su Geekbench e riceve certificazione Wi-Fi

Si prevede che agli inizi di giugno Samsung lancerà due nuovi smartphone entry-level molto attesi: il Galaxy M01 e il Galaxy M11. Bisogna sottolineare che l’azienda non ha mai ufficializzato l’arrivo del Galaxy M01 e in questi giorni abbiamo scoperto l’esistenza anche di un altro modello inedito: il Galaxy M01s. Non sapevamo dell’esistenza del Galaxy M01s finché questo non è comparso nella piattaforma Geekbench e nel sito di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Galaxy M01s: nuovo smarphone entry-level

Il Galaxy M01s porta il numero di modello SM-M017F / DS, il che significa che sarà un dispositivo dual-SIM. Secondo le specifiche apparse su Geekbench, M01s avrà il processore MediaTek Helio P22 (MT6762V) e 3 GB di RAM. Questo inedito smartphone entry-level della casa coreana sarà dotato dotato di Wi-Fi a banda singola b / g / ne Wi-Fi Direct.

L‘elenco Geekbench dello smartphone e la certificazione Wi-Fi confermano che Samsung ha in programma di lanciare il nuovo smartphone con Android 9 integrato. Questo è un dettaglio molto strano dato che il Galaxy M01, che utilizza il processore Snapdragon 439, uscirà con Android 10. Non abbiamo informazioni in merito al lancio del nuovo M01s, ma è possibile che questo dispositivo sia una variante del Galaxy M01 e che i telefoni siano destinati a soddisfare mercati diversi, ma non sappiamo con precisioni quali. Il Galaxy M01 che sembra un re-branding del modello Galaxy A01 verrà lanciato il prossimo mese. Il dispositivo sarà dotato di uno schermo LCD IPS HD da 6,4 pollici, processore Snapdragon 439, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria, uno slot per scheda microSD, 4G LTE e una batteria da 4.000 mAh.

Fonte Sammobile